7 ülkeden bakan katılıyor! Eğitimin duayenleri İstanbul’da buluşuyor

Kovid-19 salgını sonrası eğitimde ne gibi gelişmelerin yaşanacağının değerlendirileceği zirvede, "Okulun geleceği: pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları", "Okula yeniden dönüş", "Kovid neslinin geleceği", "Farklılaştırılmış eğitim" ve "Eğitimde alternatif arayışlar" başlıkları etrafında eğitimin geleceği tartışılacak. Zirvenin "Okulun geleceği: pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları" başlıklı üst düzey oturumunda, Kamerun Orta Öğretim Bakanı Pauline Nalova Lyonga, Mali Eğitim Bakanı Sidibe Ousmane Dedeou, Zambiya Eğitim Bakanı Douglas Syakalima, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Mambetakunov Ulanbek Esenbekovich, Özbekistan Cumhuriyeti Halk Eğitim Bakanı Baxtiyor Saidov Odilovich, Kanada Ontario Eyaleti Eğitim Bakanı Stephen Lecce ve Malavi Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Agnes Nyalonje konuşacak.

PİSA DİREKTÖRÜ DE KATILIYOR

Zirvede Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher de ''Kovid Neslinin Geleceği'' başlıklı panelde konuşma konuşmacı olarak yer alacak. OECD, UNESCO, Harvard Üniversitesi, Indiana Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanların katılacağı zirvede, eğitim alanında küresel ölçekte operasyonlar yürüten iş insanları, dünyaca tanınmış eğitim kurumlarının yöneticileri ve müfredat uzmanları eğitimin geleceğini ve eğitimdeki yeni eğilimlerle dönüşümleri masaya yatıracak.