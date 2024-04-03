Gündoğdu Vakfı Koleksiyon Sergisi, 700'den fazla eseriyle sanat tutkunlarını bekliyor. Sergide, yerli ve yabancı sanatçılara ait resim, heykel, seramik, fotoğraf, gravür, baskı resim ve tarihi eserler, kültür varlıkları ve sikkeler yer alıyor.

Üç salondan oluşan müzedeki sergide; Hüsamettin Koçan, Ekrem Kahraman, Barış Sarıbaş, Uğur Çakı, Şener Cevgen, Özgür Eryılmaz, Müslüm Teke, Musa Hatan, Tanju Demirci, Ayla Turan, Sera Uzel, Dicle Çiftçi, Clarie Arkas, Ekin Balcıoğlu, Adil Salih, Devrim Erbil, İsmail Acar, Mehmet Güleryüz, Zahit Büyükişleyen, Yusuf Taktak gibi birçok ünlü sanatçının eserleri bulunuyor.