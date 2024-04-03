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Giriş Tarihi: 3.4.2024 13:59 Son Güncelleme: 3.4.2024 14:13

700'den fazla eseriyle sanat tutkunlarını bekliyor

Kültür Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana’da 13-21 Nisan tarihleri arasında Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Kültür Müzesi, Gündoğdu Vakfı Sanat Koleksiyonu gezilecek yerler programına aldı. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Vakıf bünyesinde bulunan Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Kültür Müzesindeki serginin gezilmesi gerektiğini ifade etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
700’den fazla eseriyle sanat tutkunlarını bekliyor

Gündoğdu Vakfı Koleksiyon Sergisi, 700'den fazla eseriyle sanat tutkunlarını bekliyor. Sergide, yerli ve yabancı sanatçılara ait resim, heykel, seramik, fotoğraf, gravür, baskı resim ve tarihi eserler, kültür varlıkları ve sikkeler yer alıyor.

Üç salondan oluşan müzedeki sergide; Hüsamettin Koçan, Ekrem Kahraman, Barış Sarıbaş, Uğur Çakı, Şener Cevgen, Özgür Eryılmaz, Müslüm Teke, Musa Hatan, Tanju Demirci, Ayla Turan, Sera Uzel, Dicle Çiftçi, Clarie Arkas, Ekin Balcıoğlu, Adil Salih, Devrim Erbil, İsmail Acar, Mehmet Güleryüz, Zahit Büyükişleyen, Yusuf Taktak gibi birçok ünlü sanatçının eserleri bulunuyor.

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700'den fazla eseriyle sanat tutkunlarını bekliyor
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