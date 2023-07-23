77 yıllık bir değer Ankara Üniversitesi

13 Haziran 1946'da kurulan Ankara Üniversitesi Türkiye'nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarının başında geliyor. 70 binin üzerinde öğrencisi olan Ankara Üniversitesi'nde 4 bin 60 akademik personel görev yapıyor. Üniversitenin bünyesinde 19 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, devlet konservatuvarı ve yabancı diller yüksekokulu bulunuyor.SAY/ SÖZ/EA/DİL ve TYT puan türünde İlk 500'e öğrenci evlerinde ücretsiz barınma, olimpik yüzme havuzuna ücretsiz üyelik, TÖMER'de ücretsiz dil kursu ve üniversitenin Didim ve Ilgaz tesislerinde ücretsiz tatil olanağı.Yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve yüzde 50 veya yüzde 100 indirimli barınma şeklinde verilen desteklerYükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversiteye sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencilere geri ödemesiz burs sağlanıyor.Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrenciler arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere fakülteleri ya da yüksekokullarında ya da üniversitenin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanıyor.