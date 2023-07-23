77 yıllık bir değer Ankara Üniversitesi

13 Haziran 1946'da kurulan Ankara Üniversitesi Türkiye'nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarının başında geliyor. 70 binin üzerinde öğrencisi olan Ankara Üniversitesi'nde 4 bin 60 akademik personel görev yapıyor. Üniversitenin bünyesinde 19 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, devlet konservatuvarı ve yabancı diller yüksekokulu bulunuyor.
BURS OLANAKLARI NELER?
1 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BAŞARI DESTEĞİ:
SAY/ SÖZ/EA/DİL ve TYT puan türünde İlk 500'e öğrenci evlerinde ücretsiz barınma, olimpik yüzme havuzuna ücretsiz üyelik, TÖMER'de ücretsiz dil kursu ve üniversitenin Didim ve Ilgaz tesislerinde ücretsiz tatil olanağı.
2 GEREKSİNİM DESTEĞİ:
Yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve yüzde 50 veya yüzde 100 indirimli barınma şeklinde verilen destekler
3 KREDİ VE YURTLAR KURUMU DESTEĞİ:
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversiteye sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencilere geri ödemesiz burs sağlanıyor.
4 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA KARŞILIĞI KATKI:
Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrenciler arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere fakülteleri ya da yüksekokullarında ya da üniversitenin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanıyor.