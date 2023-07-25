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Giriş Tarihi: 25.7.2023 14:30 Son Güncelleme: 25.7.2023 15:24

9 alanda dünyanın en iyileri arasına girdi

URAP’IN (Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması) 2022-2023 alan sıralaması sonuçları açıklandı. Listede, 9 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla Türkiye genelinde en başarılı 14’üncü üniversite olurken, Koç ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte en başarılı ilk üç vakıf üniversitesinden biri oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
9 alanda dünyanın en iyileri arasına girdi

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversite olarak sahip olduğumuz ARGE ve inovasyon yetenekleri ve yetkin mühendis ve tasarımcı kadrolarımızla; otomotiv, sağlık, medikal ürünler, robotik, yapay zeka, yazılım ve daha pek çok alanda prestijli projeler geliştirerek ürüne dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL'in mühendislikten, tasarıma, yazılımdan prototiplemeye kadar bütün süreçlerini de kendi bünyemizde tamamlama kabiliyetine sahibiz. Üstelik GÜNSEL ve daha pek çok projemizde öğrencilerimize de kendilerini gösterebilecekleri alanları sonuna kadar açıyor, bu çalışmalarda elde ettiğimiz birikimi de bilim dünyası ile paylaşıyoruz" dedi.

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9 alanda dünyanın en iyileri arasına girdi
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