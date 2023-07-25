9 alanda dünyanın en iyileri arasına girdi

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversite olarak sahip olduğumuz ARGE ve inovasyon yetenekleri ve yetkin mühendis ve tasarımcı kadrolarımızla; otomotiv, sağlık, medikal ürünler, robotik, yapay zeka, yazılım ve daha pek çok alanda prestijli projeler geliştirerek ürüne dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL'in mühendislikten, tasarıma, yazılımdan prototiplemeye kadar bütün süreçlerini de kendi bünyemizde tamamlama kabiliyetine sahibiz. Üstelik GÜNSEL ve daha pek çok projemizde öğrencilerimize de kendilerini gösterebilecekleri alanları sonuna kadar açıyor, bu çalışmalarda elde ettiğimiz birikimi de bilim dünyası ile paylaşıyoruz" dedi.