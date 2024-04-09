ABİDE’ye 230 bin öğrenci katılacak

Türkiye'nin ulusal değerlendirme sistemi olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması, 21 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ABİDE, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla yapılıyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak. Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi.İlk defa 2016 yılında uygulanan ABİDE araştırması 2 yıllık döngüler hâlinde gerçekleştiriliyor. Hedef kitlesi 4, 8 ve 10'uncu sınıf öğrencileri olan ABİDE araştırması Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında uygulanıyor. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı bu araştırmada öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri de değerlendiriliyor.