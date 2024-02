“Adalet sağlamak için güçlü olmalıyız”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle; "Türkiye Yüzyılında Mühendislik Eğitimi" konulu konferans düzenlendi. TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk'ün konuşmacı olduğu ve geleceğin mühendis adaylarına, kariyerlerine yön verme konusunda önemli ipuçlarının verildiği 'Türkiye Yüzyılında Mühendislik Eğitimi' konulu konferansa, mühendis adayı öğrencilerin yanı sıra İnsansız Hava Aracı Programı öğrencileri de büyük ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan ve TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın göklerdeki yerini almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "TUSAŞ tarafından üretilen ve havacılık ve savunma sanayimizin kızıl elması olan KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi bizleri çok heyecanlandırdı. Bunun hepimize örnek olması gerekiyor. Her bireyin her kurumun bir KAAN'ı, bir kızıl elması, büyük bir hedefi olması gerekiyor. Herkes kendi KAAN'ını uçurursa, kendi kızıl elmasına ulaşırsa kendi büyük hedefine ulaşırsa, bizi kimsenin tutamayacağına yürekten inanıyorum. İşte biz de bu inanç ve aşkla, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde başrol oynayabilecek lider ve yetkin insan gücü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise, "Yaptığımız her faaliyet ve her çalışma güçlü bir Türkiye isteyen halkımıza adanıyor. Ülke olarak bir başarı elde ettiğimiz zaman tüm halkımız bu başarıya sahip çıkıyor. Güçlü bir Türkiye için: KAAN göklerde, Türkiye'nin her ferdinin de gözü yükseklerde olmalı" diye konuştu.

Dünyada her konuda adaleti sağlamak isteyenlerin her alanda güçlü olması gerektiğini söyleyen Öztürk, "Güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Güçlülük sadece savunma ve sanayide değil, her alanda güçlülük. Güçlü olmak için de, herkesin ve tabii ki gençlerin üç şey yapması gerekiyor; çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bu herkesin bildiği bir şey fakat farklı bir reçete, başka bir yol yok. Hedef belirleyeceksiniz, hedefe odaklanacaksınız ve sabırlı olarak çok çalışacaksınız. Sistemler artık çok karmaşık ve beraber çalıştırmayı ve birlikte başarmayı gerektiriyor. TUSAŞ'ın projelerine dikkatli baktığınızda da göreceksiniz ki çok disiplinli olarak çalışıyoruz artık. Türkiye Yüzyılı'nda mühendislik eğitimi, bilgiyi en üst seviyede veren, güncel teknolojileri takip eden ve teknoloji geliştiren, , hedef koyan ve takip eden, çok disiplinli çalışmaya önem veren, birlikte çalışma kültürü aşılayan, karar alan ve aldıran, milli ve manevi değerleri ön planda tutan bir eğitim olmalıdır" dedi.

Konferansın sonunda HKÜ Rektörü Dereli ve TEİ Başkanı Öztürk, karşılıklı plaket takdim etti.