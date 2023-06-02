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Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:46 Son Güncelleme: 2.6.2023 11:06

Adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması” açıklandı. Araştırma kapsamında geçen yıl 1,441 üniversite değerlendirilirken; bu yıl 106 ülkeden 1,625 üniversitenin, bulundukları bölgelerde ve dünya ölçeğinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals-SDG) katkıları değerlendirildi. Araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi, “Eğitim Kalitesi”nde 46’ncı sırada yer alarak bu alanda adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı

Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmaları ile sanat ve toplumsal mirası güçlendiren çalışmalarının değerlendirildiği "Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar" kategorisinde ise Yakın Doğu Üniversitesi 77'inci sırada yer alarak bu kategoride de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterildi.

"2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması"nda somutlaşan başarısının; bilinçli, sistemli ve uzun vadeli bir vizyonun sonucu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi, gücünü bilimsel üretkenlikten alarak; bilim, teknoloji ve kültür sanat alanlarında toplumsal ilerlemeye öncülük etme vizyonu ile yoluna devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı
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