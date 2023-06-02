Adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı

Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmaları ile sanat ve toplumsal mirası güçlendiren çalışmalarının değerlendirildiği "Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar" kategorisinde ise Yakın Doğu Üniversitesi 77'inci sırada yer alarak bu kategoride de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterildi.

"2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması"nda somutlaşan başarısının; bilinçli, sistemli ve uzun vadeli bir vizyonun sonucu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi, gücünü bilimsel üretkenlikten alarak; bilim, teknoloji ve kültür sanat alanlarında toplumsal ilerlemeye öncülük etme vizyonu ile yoluna devam ediyor" ifadesini kullandı.