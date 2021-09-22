Ak eş anlamlısı nedir? Ak kelimesinin eş anlamlısı

Ak kelimesini çok eski zamanlardan beri kullanıldığı için günlük hayatta kullandığımız birçok deyimin içinde de bulunmaktadır. Bu yüzden ak kelimesini iyi analiz etmek gerekmektedir. Ak kelimesini analiz etmek için de ifade ettiği anlamları bilmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında ak kelimesiyle ilgili halk ağzı ve mecaz anlamlarıyla birlikte dört farklı anlam bulunmaktadır. Aynı zamanda ak kelimesinin bilinen ve ilk akla gelen bir tane eş anlamlısı vardır. Fakat mecaz anlamlarıyla birlikte pek çok anlam ortaya çıkabilmektedir.

AK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Ak kelimesinin anlamını iyi kavramak için ak kelimesi eş anlamlısını bilmek gerekir. Bilindiği üzere ak kelimesinin eş anlamlısı beyaz kelimesidir. Bu nedenle akla gelen ilk anlam ak yani beyaz olan bir renk çeşididir. İkinci anlamı ise literatürde beyaz leke olarak geçmektedir. Üçüncü anlamı ise mecaz olarak temiz olma durumudur. Dördüncü ve nadir kullanılan anlamı ise yine mecaz anlam içeren sıkıntısız rahat olma durumudur.

AKIN EŞ ANLAMLISI

Cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Bu durumda ak kelimesinin eş anlamlısı beyaz kelimesidir. Fakat ak kelimesinin mecaz anlamları bulunduğu için birden fazla da eş anlamlısı bulunabiliyor. Bunlardan bazıları dürüst, rahat, temiz, sıkıntısız, aydın kelimeleridir. Bu kelimeler daha deyim ve atasözlerinde kullanılmaktadır. Bu kullanımlara örnek verecek olursak: '' Ortamlar çıkarlara ters düştüğü vakit aklar karalar belli ediyor kendini.'' Cümlesi örnek verilebilir.

AK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ak kelimesi çok eskilerden beri kullanılan bir kelime olduğu için birçok atasözü ve deyimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle pek çok mecaz anlam barındırmaktadır. Buna rağmen ak kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı beyaz kelimesidir. Bu kelimelere ek olarak ak sözcüğüne benzer ve ilgili sözcükleri şöyle sıralayabiliriz: