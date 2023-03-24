Akademik işbirliği protokolü imzaladılar

YDÜ kampüsünde yaptıkları incelemelerden oldukça etkilendiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr, "Yakın Doğu Üniversitesi'nin hayata geçirdiği projeler, sahip olduğu laboratuvar altyapısı, imza attıkları yayınların sayısı ve niteliği çok etkileyici.

İki kuruma da önemli bir katkı yapacağına inandığım bu iş birliğini hızlı bir şekilde hayata geçirerek, akademik alanda ve ortak proje geliştirme konusunda önemli adımlar atmak istiyoruz" dedi.

Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr ve beraberindeki heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür eden Prof. Dr. Kurt, "İmzaladığımız iş birliği protokolünü, zaman kaybetmeden uygulamaya koyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İran'a uzanan güçlü bir bilim köprüsü kuracağız" ifadelerini kullandı.