Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Akademik işbirliği protokolü imzaladılar
Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:01 Son Güncelleme: 24.3.2023 11:10

Akademik işbirliği protokolü imzaladılar

YDÜ ve İran’ın önemli üniversitelerinden Şiraz Teknoloji Üniversitesi akademik iş birliği protokolü imzaladı. Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt’un imzalarıyla yürürlüğe giren protokolün ilk adımında iki üniversite arasında öncelikle öğrenci ve akademik personel değişimleri başlayacak. Ayrıca iki üniversite YDÜ Üniversitesi kampüsünde “Deprem Kontrolü” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda da mutabık kaldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akademik işbirliği protokolü imzaladılar

YDÜ kampüsünde yaptıkları incelemelerden oldukça etkilendiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr, "Yakın Doğu Üniversitesi'nin hayata geçirdiği projeler, sahip olduğu laboratuvar altyapısı, imza attıkları yayınların sayısı ve niteliği çok etkileyici.

İki kuruma da önemli bir katkı yapacağına inandığım bu iş birliğini hızlı bir şekilde hayata geçirerek, akademik alanda ve ortak proje geliştirme konusunda önemli adımlar atmak istiyoruz" dedi.

Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr ve beraberindeki heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür eden Prof. Dr. Kurt, "İmzaladığımız iş birliği protokolünü, zaman kaybetmeden uygulamaya koyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İran'a uzanan güçlü bir bilim köprüsü kuracağız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akademik işbirliği protokolü imzaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA