Akademik yıl açılışı Külliye’de yapılacak

Türkiye
genelindeki 204 üniversitedeki 8 milyonun üzerinde öğrenci 1,5 yıldır çevrim içi yürütülen derslerin ardından yüz yüze eğitim heyecanını yaşıyor. 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 5 Ekim Salı günü yapılması planlanıyor. Yeni akademik yılda üniversitelerdeki derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerde harmanlanmış eğitim uygulanabilecek.
SINAVLAR YÜZ YÜZE
2021-2022 akademik yılında sınavların yüz yüze yapılması esas olacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek. Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanılacak. Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe korunacak. Üniversite kampüslerinde öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel ile ilgili Kovid-19 verileri, HES kodu üzerinden takip edilecek.