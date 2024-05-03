Akdeniz Üniversitesi Asya’nın en iyi üniversiteleri arasına girdi

Akdeniz Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında da ilk 300'e giren 7 devlet üniversitesinden biri oldu. Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times HigherEducation (THE) tarafından 2024 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Sıralamada 1.127 üniversite öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve endüstri olarak 5 performans göstergesine göre değerlendirildi.

İLK 300'DEKİ 7 DEVLET ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİ

Sıralamada Akdeniz Üniversitesi Asya'daki üniversiteler arasında 251-300 bandında yer aldı. 2023 yılında yapılan sıralama Akdeniz Üniversitesi, Asya üniversiteleri arasında 501-600 aralığında yer alıyordu. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi, sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında da ilk 300'e giren 7 devlet üniversitesinden biri oldu.

İLK ÜÇTE

THE 2024 Asya Üniversiteleri Sıralamasına göre Akdeniz Üniversitesi, alan sıralamalarında da yükselişini sürdürdü. Akdeniz Üniversitesi, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında tarım ve ormancılık alanında ilk sırayı paylaşırken, tıp ve diş hekimliği, coğrafya ve spor bilimlerinde 2'nci, hukuk, arkeoloji ve diğer sağlık alanlarında ise 3'üncü sırada yer aldı.

DİĞER ALANLARDA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Akdeniz Üniversitesi ayrıca THE 2024 Asya Üniversiteleri Sıralamasına göre Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında psikoloji, muhasebe ve finans alanlarında 4'üncü; eğitim, mimarlık, iletişim ve medya çalışmaları, diller, edebiyat ve dilbilim, sosyoloji, tarih, felsefe ve teoloji alanlarında 5'inci; bilgisayar bilimi, biyolojik bilimler, ekonomi ve ekonometri, elektrik ve elektronik mühendisliği, jeoloji, çevre, yer ve deniz bilimleri, matematik ve istatistik, makine ve uzay mühendisliği, fizik ve astronomi, iş yönetimi, kimya, inşaat mühendisliği, genel mühendislik, politika ve uluslararası çalışmalar alanlarında ise 6'ncı sırayı elde etti.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERİYOR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesinin yükselişinde doğru bir strateji ve yoğun çalışmanın etkili olduğunu belirterek çalışmaların karşılığını görmenin sevindirici olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında da yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Rektör Özkan, "Hedefimiz üniversitemizi dünyanın saygın üniversiteleri arasında hak ettiği konuma ulaştırmak. Bunun için eğitimden araştırmaya, topluma katkıdan sanayi iş birliğine her alanda üniversitemizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor." dedi.