“Ali’nin Sihirli Kalemi” kitabı yayımlandı

Tanıtım etkinliğinde konuşan "Ali'nin Sihirli Kalemi" kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, yaşam yolculuğunda kanseri deneyimlemiş veya deneyimlemekte olan tüm çocuklara adanan bu kitabı yazarken birçok duyguyu bir arada yaşadığını belirtti. Kitabın yazımında uzun ve çok boyutlu öğrenmelerle dolu bir süreçten geçtiğini ifade eden Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, "Elimdeki kalemin gücüne güvenerek, aldığım eğitimler, gözlemlerim, acı tatlı deneyimlerin bana kattıklarına güvenerek bu çocuk kitabı için yola çıktım" dedi.

Kitabında konu aldığı karakterin Ali isimli bir erkek çocuğu olduğuna da değinen Yrd. Doç. Dr. Soykurt, "Ali, aslında tüm erkek çocuklarının olması gerektiği gibi duygularını kolayca ve olduğu gibi ifade edebilen, ağlayabilen, teşekkür edebilen, dostluğunu yalın ve samimi bir şekilde ifade eden içimizden biri. Erkek çocuklarına toplum olarak duygusal olarak yüklediğimiz sorumlulukların mesajını taşıyan bir karakter" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, çalışmalarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt'a, kitabın çizimlerini yapan, illustrator Mariya Goltseva, grafik tasarım ve düzenleme desteğini üstlenen Magic Touch'a Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı tarafından plaket takdim edildi.