Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 13 film ödüle layık görüldü. VII. Altın Baklava Film Festival'nde Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Lovro Mrdjen'in yaptığı "Stamp" filmi birinci olurken, Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü, yönetmenliğini Sacha Bitar'ın yaptığı "Junkyard" filmine verildi.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü "Trucage" filmi ile yönetmen Ahmed Abuzenada alırken, Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü'nün sahipleri "Days of Fishing" filmi ile yönetmen Benjamin Grinand ve yönetmen Lucien Lepoutre oldu.

Bu sene ilk kez seyirci oyları ile belirlenen "Seyirci Özel Ödülü", Ernesto Redondo Vergera'nın yönetmenliğindeki Contentment adlı filme giderken, Zeugma Kültür – Sanat Özel Ödülü ise "Çerçeve/The Frame" filmi ile Mert Sata ve Berk Sata'ya verildi.

(Ödül alan filmlerin tam listesi)

Kurmaca Birincisi: "Stamp", Lovro Mrdjen – Hırvatistan

Kurmaca İkincisi: "Imaginarium", Cristian Beteta – İspanya

Kurmaca Üçüncüsü: "Babamın Öldüğü Gün/The Day My Father Died", Emre Sefer – Türkiye

Kurmaca Özel Ödülü: "Junkyard", Sacha Bitar - Lübnan

Kurmaca Mansiyon Ödülü: "Preparation", Ilia Asitashvili - Gürcistan

Belgesel Birincisi: "Trucage", Ahmed Abuzenada – Mısır

Belgesel İkincisi: "Tobacco Shops", Dora Slakoper - Hırvatistan

Belgesel Üçüncüsü: "Sürgünde Bir Yıl/A Year in Exile", Malaz Usta – Türkiye

Belgesel Jüri Özel Ödülü: "Days of Fishing", Benjamin Grinand ve Lucien Lepoutre – Belçika

Belgesel Mansiyon: "Smirna'nın Çukuru/Çukurhattan", Begüm Aksoy – Türkiye

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Arayış/Odyssey", Ömer Güler – Türkiye

Zeugma Kültür – Sanat Özel Ödülü: "Çerçeve/The Frame", Mert Sata – Berk Sata – Türkiye,

Seyirci Özel Ödülü: "Contentment", Ernesto Redondo Vergara - Estonya