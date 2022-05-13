Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

KÜLTÜR VE SANATA ÖNEM VERİYORUZ

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise genç sinemacıları yüreklendirdiği konuşmasında; Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem vererek her daim en iyisini uluslararası düzeyde yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Altın Baklava Film Akademisi ve Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nin bunun en büyük göstergelerinden biri olduğunu belirtti ve festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti.

EN ANLAMLI ÖDÜL

2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temellerini atarak, sadece Gaziantep'e değil, tüm Türkiye'ye önemli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü", bu yıl Ömer Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Arayış/Odyssey adlı filme verildi. Ödülü takdim eden Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü, Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin belki de en anlamlı ödülü. Bu ödül, azmi, yılmazlığı ve geniş vizyonu ile bölgemize ve ülkemize eşsiz katkılar sağlamış merhum Hasan Kalyoncu'nun anısına veriliyor. Çeşitli sektörlerde başarılı projeler gerçekleştirmesinin yanında, eğitime özel bir önem veren Hasan Kalyoncu'nun, üniversitemizin hızla ve emin adımlarla gerçekleştirdiği yükselişi mutluluk ve gururla izlediğinden şüphemiz yok" sözleri ile ödülün manevi anlamını bir kez daha vurguladı.