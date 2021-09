Amerika Türkiye saat farkı nasıl hesaplanır? Amerika’da şu an saat kaç?

Amerika'ya turistik bir gezi yapacağınızı, merak ettiğiniz bir ödül törenini takip edeceğinizi ya da önemli bir futbol maçını izleyeceğinizi düşünün. Tüm bunlar için Amerika'da saat kaç ve Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkı bilgilerine sahip olmalısınız.

AMERİKA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAAT FARKI

Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkını araştırırken tek bir cevap alamazsınız. Amerika'da eyaletler arasında bile zaman farkı bulunmaktadır. Bu yüzden hangi eyalet ile aramızdaki saat farkını hesaplayacağınızı bilmeniz gerekmektedir. Amerika'nın doğu kıyısındaki illerle aramızda 7 saat zaman farkı bulunmaktayken batı kıyısındaki illerde 12-13 saat fark vardır.

Örneğin Türkiye'de saat 19:00 iken New York'ta saat 12:00, Kaliforniya'da saat 09:00 olmaktadır.

AMERİKA'DA EYALETLER ARASI SAAT FARKI

Amerika'da eyaletler arasında da saat farkı bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkede 6 farklı zaman dilimi vardır.

Eastern Time Zone: Amerika Doğu zaman diliminde olan eyaletlerdir. Bu eyaletler ile Türkiye ile arasındaki zaman farkı 7 saattir.

Connecticut, Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia ve West Virginia.

Central Time Zone: Amerika central time bölgesindeki eyaletler ile Türkiye arasındaki zaman farkı 8 saattir.

Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas ve Wisconsin.

Mountain Time Zone: Bu saat dilimindeki eyaletler ile Türkiye arasındaki zaman farkı 9 saattir.

Arizona, Arizona, Colorado, Idaho,Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Texas, Utah ve Wyoming.

Pacific Time Zone: Amerika'nın batı Pasifik Okyanusu tarafındaki eyaletlerdir. Türkiye ile arasındaki zaman farkı 10 saattir.

California, Idaho, Nevada, Oregon ve Washington.

Alaska Time Zone : Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki zaman farkı 11 saattir.

Hawaii Time Zone : Hawaii ile Türkiye arasındaki zaman farkı ise 12-13 saattir.

Bazı eyaletlerin doğu kısmı Eastern Time Zone saat dilimindeyken, batı kısımları Central Time Zone saat dilimindedir. Bazı eyaletlerin güneyi ayrı kuzeyi ayrı zaman dilimlerinde olabilmektedir.