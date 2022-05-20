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Giriş Tarihi: 20.5.2022 15:50 Son Güncelleme: 20.5.2022 15:50

Amfoter Metaller Kodlama - Amfoter Metaller Su Ve Bazlarla Tepkime Verir Mi, Özellikleri Nelerdir?

Amfoter Metaller Kodlama - Amfoter Metaller Su Ve Bazlarla Tepkime Verir Mi, Özellikleri Nelerdir?

Fizik kimya gibi fen ağırlıklı derslerde karşımıza çıkan amfoter, birçok kişi tarafından bilinmeyen bir terimdir. Daha çok kimyanın konusu olan amfoter metaller konusu biraz karmaşık bir konu olarak görünse de iyi anlaşıldığı zaman diğer kimya konularını anlamada yardımcı olmaktadır. Peki, bu amfoter metal nedir, tepkimeye girer mi ve amfoter metaller kaç çeşittir? Konu ile ilgili merak edilenleri araştırdık ve sizler için derledik.

Amfoter metaller kısaca içerisinde asit olan ve tepkimeye girebilen metallerdir. İçerisinde daha pek çok element barındıran bu metal bileşen birden fazla madde ile etkileşime de girebilmektedir. Bu da kimya alanında yapılan çalışmalarda fayda sağlayabilmektedir. Peki bu amfoter metaller nelerle tepkimeye girer, amfoter metaller kodlama nedir? sorularının cevapları ve daha fazlası yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Amfoter Metal Nedir?

Amfoter metal, bir elementtir. Oksit ve hidroksitleri bazik ve asidik özellikleri bir arada taşıyan elementlere verilen genel isimdir. Kimya alanında önemli bir rolü bulunmaktadır. Amfoter metaller hem asit hem de bazlar ile tepkimeye girebilen elementlerdendir. Bunun yanında proteinler ve aminoasitler ile tepkimeye girebilir ve amfoterik özellikler gösterebilmektedir. Bahsedilen amfoter metaller şunlardır:

  • Zn (Çinko)
  • Cr (Krom)
  • Al (Alüminyum)
  • Sn (Kalay)
  • Pb (Kurşun)
  • Be (Berilyum)

Birçok öğrenci amfoter metalleri ezberlemekte zorlanmaktadır. Amfoter metaller kodlama yöntemi ile akılda kolayca kalmaktadır. "Zengin Cariye Almanın Sonu Pbanlıkla Biter" cümlesindeki her bir kelime bir elementi nitelendirmektedir. Bu cümle gibi cümleler ile amfoter metaller kodlaması yapılabilmektedir.

Amfoter Metaller Nelerle Tepkimeye Girer?

Amfoter metallerin bilindiği gibi tepkimeye girebilen metallerdir. Peki amfoter metaller nelerle tepkimeye girer? Amfoter metaller soy metaller ile tepkimeye girmektedir. Yarı soy metaller içerisinde oksijen ve kuvvetli asitler barındırmaktadır. Oksitlenme ile tepkimeye girmektedir. Aktif metaller ile de tepkimeye giren amfoter metallerin tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşmaktadır. Amfoter metal ve baz tepkimesi sonucunda ise çift katyonlu tuzlar meydana gelmektedir.

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Amfoter Metaller Kodlama - Amfoter Metaller Su Ve Bazlarla Tepkime Verir Mi, Özellikleri Nelerdir?
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