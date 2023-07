17'nci yılını kutlayan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) personel, öğrenci sayıları, birçok alanda ulusal ve uluslararası başarı ve fiziki olarak büyüme hızını artırıyor. Anadolu'da bir dünya üniversitesi özülküsü doğrultusunda nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir üniversite olma hedefine kararlılıkla ilerliyor. Üniversite geçen yıl yüzde 97 doluluk oranıyla Türkiye'nin tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, fiziki altyapısını sürekli olarak geliştirerek kampüs, modern laboratuvarlar ve teknolojik olanakları ile öğrencilerine modern eğitim ortamlarımı sunuyor. Akademik personelin ve öğrencilerin araştırma yapması için üniversitede fakülte, myo ve yüksekokullar bünyesinde olmak üzere 170 adet farklı alanları içeren laboratuvar bulunuyor. Doğunun en büyük kütüphanelerinden biri olan üniversite kütüphanesi 133 bin 164 basılı kitap, 20 bin 951 e-kitap, toplam 154 bin 115 yayını ile Yalnızbağ Yerleşkesi'nde bulunan 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip binada hizmet veriyor. 2020 yılında 11 dünya sıralamasında yer alan 203 Türk Üniversitesi arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 44'üncü sırada yer aldı. ODTÜ University Ranking by Aca´demic Performance Laboratuvarı (URAP) tarafından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında dünya sıralamasında 11 dünya sıralamasından en az 6'sında yer alarak, 203 Türk üniversiteleri arasında 37'nci sırada olma başarısı gösterdi. Times Higher Education (THE) 'Dünya Üniversite Sıralaması 2022' sonuçlarına göre 99 ülke ve toplam bin 662 üniversitenin yer aldığı sıralamada atıflarda 1112'nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.Stanford Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütülen "Updated Science-Wide Author Databases Of Standardized Citation İndicators" başlıklı araştırmada kapsamlı bir bilimsel etki endeksi oluşturularak tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenler sıralandı. Plos Biology Dergisi'nde yayımlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinden 3 öğretim üyesi yer aldı.