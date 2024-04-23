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Giriş Tarihi: 23.4.2024 10:20

Anaokulunda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü okullarda büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Anaokulundan liseye milyonlarca çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitlik etkinliklerle kutlayarak eğlendi. Ümraniye Nene Hatun Anaokulunun minik öğrencileri de yaptıkları dans gösterileri ile Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel günü doyasıya kutlayıp şarkılar söyledi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anaokulunda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. Yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı'nda en çok Anaokulu öğrencileri eğleniyor.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlayan Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, çok eğlendi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kutlama programı kapsamında ilk olarak 4 yaşındaki minikler ellerinde kırmızı beyazlı ponponlarıyla sahneye çıkıp dans gösterilerini yaptı. Onların hemen ardından diğer minikler tek tek çıkıp öğretmenleri ile birlikte gösterilerini yaptılar. Öğretmenleri ve izleyenler tarafından beğeniyle karşılanan gösterilerde çocuklarını dans ederken gören veliler duygu dolu anlar yaşadı.

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Anaokulunda 23 Nisan coşkusu
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