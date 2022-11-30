Anı Eş Anlamlısı Nedir? Anı Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Özellikle de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastladığımız bir diğer adıyla anlamdaş kelimeler, gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Anı kelimesinin eş anlamlısı gün içerisinde birçok kez kullandığımız sözcüklerden biri olarak biliniyor. Yazılışları farklı olmasına karşın anlamları aynı olan kelime grupları ile ilgili olarak "Anı kelimesinin eş anlamlısı nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte Anı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş olarak da tanımlanan eş anlamlı kelimeler klasik tanımla; yazılışları ayın fakat anlamları aynı veya çok yakın olan kelimelere deniyor. Bu noktada Türkçe'de sıkça kullanılan kelime "Anı" eş anlamlısı ile binlerce kişinin merak konusu haline geliyor.

Anı kelimesi bilindiği üzere edebiyatta yaşanmış olayların anlatıldığı bir yazı türü olduğu gibi isim olarak kullanımında ise geçmişte yaşanmış çeşitli olaylar olarak tanımlanıyor.

ANI EŞ ANLAMLISI

Anı kelimesinin eş anlamlıları

Hatıra

ANI NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Anı kelimesi "yaşanmış olgulardan kişinin belleğinde saklanan, sırası, yeri geldiğinde anımsanabilen her türlü şey." olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda Hatıra kelimesinin eş anlamlısı olan bu kelime Türkçe kökenli olduğu da biliniyor.

ANI KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

Öğretmenimiz bugün bizden anı yazmamızı istedi .

Ablam bana anı defteri aldı.

Anılar kalıcılığı barındırır.