Ankara Kars Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Kars Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Doğu Ekspresi hattı olarak bilinen Ankara-Kars yolculuğunda en çok merak edilen konu, her iki şehir arası olan mesafedir. İç Anadolu Bölgesinde bulunan Türkiye'nin başkenti Ankara ile Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Kars arası mesafe, karayolu ve havayoluna göre değişiklik gösterecektir. Ankara'dan Kars'a yapılan yolculuklarda özel aracın yanı sıra otobüs ve uçak da tercih edilmektedir. Her iki şehir arası özel araç ve otobüsle yapılan yolculuklarda mesafe hemen hemen yakın olacaktır. Her iki şehir arası uçak yolculuğunu tercih edecekler ise çok daha kısa mesafede hedef şehre ulaşacaklardır. Şehirlerarası yolculuklarda geçen süre sıklıkla araştırılmıştır. Ankara Kars arası yolculuklarda uçak seyahati, zamandan tasarruf sağlaması açısından tercih edilmektedir.

Ankara Kars Arası Kaç Kilometre?

Türkiye'nin başkenti olan Ankara'dan Kars'a yolculuk, özel araçla D200/E88 ve D100 üzerinden 1077 kilometredir. İki şehir arası yolculuk bir diğer güzergâh olan, D260 üzerinden yapıldığında bu mesafe 1145 km olacaktır. Ankara Kars arası araç yolculuğu D010/E70 üzerinden yapıldığında ise mesafe 1198 km olacaktır.

Ankara Kars yolculuğunda otobüs de sıklıkla tercih edilmektedir. Ankara Kars arası otobüs yolculuğu ortalama 1079 km'dir. Bu mesafe, otobüs seferlerine göre değişiklik gösterebilir. Her iki şehir arası uçak yolculuğunda ise bu mesafe 829 km olacaktır.

Ankara Kars Arası Mesafe Kaç Km?

Ankara Kars arası mesafe karayolu ve havayoluna göre değişecektir. Ankara Kars arası ortalama mesafe 1088 km'dir. Başkent Ankara ile Kars arası kuş uçuşu mesafesi ortalama 874 km olarak bilinmektedir.

Ankara Kars Arası Kaç Saat?

Ankara Kars arası yolculuk yapacak kişilerin en çok merak ettiği şey, yolculuk boyunca geçen süredir. Kars- Ankara ya da tersi bir yönde yapılan yolculuklarda en sık tercih edilen, araç yolculuğudur.

Ankara Kars arası yolculuk özel araçla D200/E88 ve D100 üzerinden yapıldığında geçen süre ortalama 12 saat 39 dakikadır. İki şehir arası yolculuk, D260 üzerinden yapıldığında bu süre, 13 saat 25 dakikayı bulacaktır. Ankara Kars arası yolculuk bir diğer güzergâh olan D010/E70 üzerinden yapıldığında bu süre, 15 saat 23 dakika olacaktır.

Ankara Kars arası otobüs yolculuğu ortalama 16 saat 30 dakikadır. Bunların yanı sıra uçak yolculuğunda bu sürenin 1 saat 35 dakika olduğu bilinmektedir.