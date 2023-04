April Hangi Ay, Apr Hangi Ayın Kısaltması ve Türkçesi Ne? İngilizcede April Ne Demek?

Doğan her yeni günde kelime dağarcıklarımıza yeni İngilizce kelimeler eklenir ve bu kelimelerin kullanım miktarı her dakika daha da artmaktadır. Birçok değişik alanda karşımıza çıkabilen bu İngilizce sözcükler arasında ilk öğrenilmesi gereken kelime gruplarından biri de İngilizce ayların bizim dilimizdeki karşılıklarıdır. Tarihleri anlatabilmek için sık sık kullandığımız aylar, artık karşımıza neredeyse her alanda Türkçe değil de İngilizce olarak çıkmaktadır.

APRİL NE DEMEK?

April, İngilizce dilinde var olan ay adlarından birisidir. Yıl içindeki on iki aydan biri olan April, takvimdeki dördüncü ay olarak karşımıza çıkar. Ayların İngilizce karşılıklarını öğrenmek, hayatlarımızı oldukça kolaylaştırabilir.

İngilizce dilindeki çoğu sözcüğün hayatımızda yer aldığı bu anlarda en çok karşımıza çıkan sözcüklerden bazıları aylardır. Farklı alanlardaki takvimlerde karşımıza çıkan bu aylardan biri ise April'dir. April hangi ay sorusunun cevabı ise yılın dördüncü ayı olan Nisan ayıdır.

Nisan ayı ingilizce dilinde April olarak ifade edilir. İlk baharın mevsiminin ikinci ayı olan Nisan ayı aynı zamanda da yılın dördüncü ayıdır. April arkasından ise yılın beşinci ayı olan May gelecektir, April ayının dilimizdeki karşılığı ise Nisan ayı olmaktadır. Nisan ayından önce ise Mart ayı gelir. Mart ayının İngilizce karşılığı ise March olacaktır. Mart ayı, yılın üçüncü ve ilk baharın ilk ayıdır.

APR HANGİ AYIN KISALTMASI?

İngilizce ay isimleri oldukça uzundur ve bu sebeple tüm ayların kendine özgü bir kısaltması bulunur. Özellikle takvimlerde, telefonlarda kısaca tarih bulunduran birçok yerde ayların kısaltmaları ayların kendi isimlerinden daha çok karşımıza çıkar. Bu sebeple İngilizce ay kısaltmalarını bilmek birçok alanda size fayda sağlayacaktır.

Apr kelimesi ise April ayının kısaltması olmaktadır. April ayı, Nisan ayının İngilizce dilindeki adıdır. Eğer tarih içeren bir alanda Apr kısaltması görüyorsanız burada April yani Nisan ayından bahsedildiğini anlamanız size yardımcı olacaktır. İngilizce ayların Türkçe dilindeki karşılıklarını bilmek, tarihleri birine anlatırken ya da tarihleri okurken işinizi oldukça kolaylaştırır.