Ara tatil bitti, ilk ders yarın

Bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline denk gelen 8-12 Nisan arasındaki 2. ara tatil sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın okula başlıyor.Özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilerin tatil sonrası "Okula gitmek istememe" eğiliminde olabileceğini belirten Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, çocukların bu süreçte mide bulantısı, baş ağrısı, iştahsızlık ve uyku problemleri gibi fizyolojik şikâyetler ile öfke, şiddet gösterme, ağlama gibi duygusal sorunlar söz konusu olabileceğini belirtti. Etkinliklerle okula geçiş sürecinin iyileştirilebileceğini belirten Durak, "Çocuklarımızın zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine odaklanarak onları cesaretlendirmeliyiz. Bu, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırarak geçiş dönemi kaygılarını azaltacaktır" dedi.Çocuğunuzun okulla ilgili aklından geçenleri dinleyip, endişeleri varsa konuşabilirsiniz.Okul kıyafetlerini ve çantasını birlikte hazırlayabilirsiniz.Pazar akşamı ve pazartesi sabahı mutlu ve sakin bir tutum sergileyerek, endişesini kontrol etmesine yardımcı olabilirsiniz.