Arel’de sektör kampüse girdi

Hayallerini kurdukları bölümlere yerleşmek için son bir adım kalan adaylar, yoğun bir tercih dönemi geçiriyor. En doğru kararı vermek için hummalı bir araştırma içine giren öğrenciler, kendilerine en iyi eğitimi ve olanakları sunacak üniversiteleri araştırıyor. Arel Üniversitesi ise nitelikli akademik kadrosu, mezun istihdamı ve kampüs olanaklarıyla, öğrencilerin tercih aşamasında ilk araştırdığı üniversiteler arasında yer alıyor. Tercih döneminde 'tercihin senin geleceğin' mottosuyla aday öğrencilere sunduğu olanakları tanıtan Arel Üniversitesi, Tercih Döneminin sonuna kadar uzman akademisyenleri ve rehberlik kadrosu ile aday öğrencilere Cevizlibağ Sağlık Yerleşkesi ve Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde danışmanlık hizmeti sunacak. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, yeni eğitim öğretim yılındaki hedeflerini şu şekilde anlatıyor: "İstanbul Arel Üniversitesi olarak yeni nesil eğitim-öğretim süreçleri, teknoloji merkezi, sektör iş birlikleri ve geniş burs seçenekleriyle insanlığın geleceğine dokunacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kurulduğu 2007 yılından itibaren her yıl bünyesine yeni programlar, fakülteler ve yüksekokullar açarak eğitim hayatını geliştiren İstanbul Arel Üniversitesi, 2018 yılında Tıp Fakültesini kurması ile Memorial Sağlık Grubu arasında anlaşma çalışmalarını başlatmış olup Memorial Bahçelievler ve Memorial Hizmet Hastanesi arasındaki işbirliği protokolümüz (afiliasyon) YÖK tarafından onaylandı. En güncel gelişmelerimizden birisi de Üniversitemizin Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından akredite olmasıdır. Sosyal, Beşeri ve Temel bilimler Akreditasyon ve Reyting Derneği tarafından İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde bazı programlarımız akredite oldu. Bir üniversitenin yükseköğretim kalite kurulu tarafından akredite edilmesi demek o üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal katkı gibi temel fonksiyonlarını da vadettiği hedefleri yerine getirebilmesi için gerekli sistemi kurmuş olduğunun göstergesidir. Akredite edilmiş üniversite tüm süreçlerine, akademik ve idari personelini, öğrencilerini, mezunlarını ve hatta dış paydaşlarını dâhil ettiğini, onlarla etkileşim içinde olduğunu, geri bildirimlerini önemsediğini belgeler niteliktedir"Öğrencilerine uygulamalı eğitim verdiklerini kaydeden Rektör Gegez, "Arel Medya, Arel TV, Radyo Arel, arelnews.com haber portalı ve Arel Repost gazetesi ile başta İletişim Fakültesi öğrencileri olmak üzere iletişim alanında kendini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere profesyonel bir deneyim alanı oluşturuyor. Sektör profesyonelleri, alanında uzman akademisyenler ve öğrencilerin birlikte hazırlamış olduğu yayınlar, aynı zamanda öğrencilere proje/ sınav notu olarak da yansıyor. Böylece iletişim/medya alanında sektöre girmeye hazırlanan öğrenciler, henüz öğrenciyken tüm medya uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi oluyor. Eğitim yatırımlarını sürdüren İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara Yerleşkesinde Finans Merkezi'ni yaşama kavuşturdu. Üniversitenin Finans Laboratuvarının açılışı Borsa İstanbul'da düzenlenen organizasyonla gerçekleşti. İş Bankası'nın katkılarıyla açılan Finans Merkezimiz, tüm disiplinlerdeki öğrencilere canlı hisse senedi, tahvil, vadeli işlemler, döviz ve opsiyon piyasaları ve bunlar arasındaki etkileşimi görme fırsatı yaratmayı amaçlıyor. Finans Merkezi, aynı zamanda, öğrencileri ve öğretim üyelerini yatırım bankacıları, finansal planlamacıları, finans yöneticileri ve menkul kıymet analistleri tarafından kullanılan araştırma ve analiz araçlarına erişme imkanı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Her alanda öncü bir üniversite olduklarını kaydeden Rektör Gegez, "2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenimizde Ülkemizde üniversite öğrencilerine ilk defa NFT diplomalarını verdik. Üniversitemiz bünyesindeki pek çok araştırma merkezlerinden biri olan ArelMED-I Yapay Zekâ Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerimizin de katkısı ile hazırlanan NFT diplomalar mezun öğrencilerimiz ile buluştu. Günümüz gelişen teknolojisinin ve endüstrisinin güncel pek çok konusunu yakından takip eden Üniversitemiz öncülük sağlamak adına dinamik çalışma sistemi hızla sürdürüyor. 2020-2021 Akademik Yılında ilk öğrencilerini alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz Türk Mutfağına olduğu kadar Dünya mutfaklarına da hâkim, mutfak sanatlarını ve gastronomi trendlerini takip ederek uygulayan, yaratıcılık ve uygulama yönünü güncel teknolojiler ve gelişmiş kalite anlayışı ile harmanlamış ve işletmecilik yetenekleri gelişmiş gerek ulusal gerekse uluslararası gastronomi sektörüne yönetici şefler yetiştirmeyi amaçlıyor. Sektörde etkin kişiler ile birlikte hazırlanan müfredat ve sistematik alt yapı ile eğitimlerinin yüzde 60'ı uygulamalar ile geçiren öğrenciler, daha ilk yıllarda düzenlenen festival yarışmalarında dereceler de aldılar." dedi.Mezun öğrencilerin durumuna da atıfta bulunan Prof. Gegez, "İstanbul Arel Üniversitesi olarak ilk önceliğimiz öğrencilerimizin alanlarında iyi yetişmiş bireyler olarak iş yaşamına başlamalarını sağlamak. Markalı derslerimiz ile öğrencilerimizin sektörün önde gelen isimlerinden eğitim alma fırsatlarını oluşturuyoruz. Yerinde uygulama eğitimleri ile mezuniyet öncesi görev tanıma ve oryantasyon şansı elde ediyorlar. Öğrenci Kulüplerimiz ve Araştırma Merkezlerimiz ile projeler, workshoplar, sunumlar ve birçok etkinlikler ile üniversite-sektör arası bağlantıyı güçlendirmiş oluyoruz. Kariyer Merkezimiz ArelKAM'ın (İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Merkezi) düzenlediği Kariyer Günleri ile sektörde yerini almış kıymetli firmaları yerleşkelerimize davet ediyor öğrencilerimiz ile bir araya getiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, henüz mezun olmadan iş dünyası ile birebir temasta bulunuyorlar. Bu sayede mezuniyet aşamasına gelen öğrencimiz sahayı tanıyarak ve bağlantıları kuvvetli potansiyel bir iş insanı olarak hayatlarına başlıyorlar. Bununla beraber yine üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı ve tam zamanlı birçok çalışan öğrenci ve mezunumuz bulunmakta. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezun buluşmaları ile eski öğrencilerimiz ile eğitimi devam eden öğrencilerimizi tanıştırıyor, iş ve hayata dair seminer ve görüşmeler sağlıyoruz. Yani sektör kampüste diyebiliriz."