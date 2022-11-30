Armağan Eş Anlamlısı Nedir? Armağanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşı bulunduğu gibi Armağan kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Günlük konuşma dilinde de çokça kullandığımız bu kelimeler birçok kez "Armağan Eş Anlamlısı Nedir?" sorularıyla vatandaşların gündemine taşınıyor. Bu kelime Türkçe kökenli olarak bilinirken Armağan kelimesinin Eş Anlamlısı olan kelime ise yine Türkçe kökenlidir.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Armağan kelimesi eş anlamlı kelimelere örnek verilebilir. Bir durumu veya eylemi ifade eden kelimelerin dilimizde aynı anlamı taşımasına karşın yazılışları bunun aksine farklı olan karşılıkları da bulunmaktadır. Bu durum genel anlamda dilimizde kullanılan yabancı kökenli kelimelerin Türkçe kelimelerde karşılık bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

ARMAĞAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Armağan" kelimesidir. Armağan kelimesinin eş anlamlısı ise hediyedir. Ama şu bir gerçek ki; her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda değildir.

ARMAĞAN EŞ ANLAMLISI

1.Hediye

2.Dürü

3.Ödül

ARMAĞAN NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Armağan kelimesi, "Hediye" kelimesiyle tanımlanmaktadır. Türkçe kökenli olan bu kelime Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye, dürü olarak tanımlanmaktadır.