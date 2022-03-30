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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:43 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:43

Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Art Arda Mı? Ard Arda Mı?

Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Art Arda Mı? Ard Arda Mı?

Yazım kuralları kendimizi yazılı iletişimde doğru ifade etmemiz için oldukça önemlidir. Bir kelimeyi doğru yazmak, doğru anlamı ile kullanmak bizi yanlış anlaşılmalardan olabildiğince kurtarmaktadır. Yanlış yazılan ya da yazarken düşündüren kelimeler arasında “art arda” ikilemesi de bulunmaktadır. Ard arda nasıl yazılır arama motorlarında ve Türk Dil Kurumu sitesinde en çok aratılan sorularda bir tanesidir. Tüm bu soru işaretlerini araştırdık ve sizler için derledik.

Ard arda yazımı konusunda oldukça karıştırılmaktadır. Ardarda yazımı şeklinde mi yoksa ayrı bir şekilde mi doğru olanıdır sorunun yanın da bir "d" ile mi yoksa "t" ile mi yazılması gerektiği konusunda da iki farklı merak edilen soruya sahiptir. Tüm bunları Türk Dil Kurumu sitesi başta olmak üzere sizler için araştırdık ve yazımızın devamında doğru yazımının ne olduğu hakkında detaylı bilgilere yer verdik. İşte o bilgiler…

Art Arda Nasıl Yazılır?

Yazımı konusunda en çok karıştırılan ikilemelerden biri olan ard arda ikilemesi konusunda Türk Dil Kurumu doğru yazımı hakkında gerekli açıklamayı yapmıştır. Ard arda nasıl yazılır sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ard arda ikilemesi ayrı yazılmakta olup ilk sözcük "t" harfi ile bitmektedir. Yani "art arda" şeklinde yazılışı doğru yazımıdır. Art arda sözcüğünün doğru kullanımını gösteren cümleler aşağıda verildiği gibidir;

  • "Aksiliklerin hepsi art arda geliyordu."
  • "Sana verdiğim kavanozları art arda getirirsen daha hızlı yerleştirmiş oluruz."

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Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Art Arda Mı? Ard Arda Mı?
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