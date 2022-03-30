Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Art Arda Mı? Ard Arda Mı?

Ard arda yazımı konusunda oldukça karıştırılmaktadır. Ardarda yazımı şeklinde mi yoksa ayrı bir şekilde mi doğru olanıdır sorunun yanın da bir "d" ile mi yoksa "t" ile mi yazılması gerektiği konusunda da iki farklı merak edilen soruya sahiptir. Tüm bunları Türk Dil Kurumu sitesi başta olmak üzere sizler için araştırdık ve yazımızın devamında doğru yazımının ne olduğu hakkında detaylı bilgilere yer verdik. İşte o bilgiler…

Art Arda Nasıl Yazılır?

Yazımı konusunda en çok karıştırılan ikilemelerden biri olan ard arda ikilemesi konusunda Türk Dil Kurumu doğru yazımı hakkında gerekli açıklamayı yapmıştır. Ard arda nasıl yazılır sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ard arda ikilemesi ayrı yazılmakta olup ilk sözcük "t" harfi ile bitmektedir. Yani "art arda" şeklinde yazılışı doğru yazımıdır. Art arda sözcüğünün doğru kullanımını gösteren cümleler aşağıda verildiği gibidir;