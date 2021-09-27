Arzu Eş Anlamlısı Nedir? Arzu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan 'arzu' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve anlam bozukluğuna yola açmamaktadır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek kelime dağarcığınızı genişletebileceği gibi konuşmanıza farklılık katmanızı da sağlayacaktır. İşte arzu kelimesinin eş anlamlıları…

ARZU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dilek (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Heves (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

İstek (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu üç kelime de arzu kelimesiyle değiştirilerek kullanılabilir. Aynı anlamı taşıyan bu dört kelime, birbirlerinin yerine kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermezler.

Arzu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "desire", "wish" ve "want" kelimeleridir.

ARZU KELİMESİNİN ANLAMI

Arzu kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları da "istek, dilek ve heves."tir. Bir kişinin dilediği şey, temennisi, bir şeye duyulan eğilim olarak da tanımlanabilir.

ARZU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bu hayattaki en büyük arzusu, çocuklarının da kendi ayakları üzerinde durabildiklerini görmekti.

Bu arzunu gerçekleştirmek için çok çalışmanın yanında şanslı da olmalısın.

Gelecekte iş güç sahibi olup kimseye muhtaç olmamak en büyük arzumdu.

ARZUNUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM