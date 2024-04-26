ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınav takvimi ile birlikte sınav soru ve cevapları gündemde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevaplarının PDF olarak yayınlanması bekleniyor. Peki, ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanır, sınav sonucu ne zaman açıklanır?