ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınav takvimi ile birlikte sınav soru ve cevapları gündemde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevaplarının PDF olarak yayınlanması bekleniyor. Peki, ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanır, sınav sonucu ne zaman açıklanır?
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi paylaşıldı.
Buna göre vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:
Bahar dönemi ATA AÖF vize sınavları 27-28 Nisan günlerinde düzenlenecek. Üç oturum halinde olacak sınavın ilki 27 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 27 Nisan 14:00'da, üçüncü oturum da 28 Nisan 14:00'de uygulanacak.
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024
27-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları için cevap anahtarı araştırılıyor. Toplamda 3 oturumdan oluşan ATA AÖF vize sınavları cevap anahtarı sorgulanmaya başlandı. ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları sınavların tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.