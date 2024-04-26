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Giriş Tarihi: 26.4.2024 16:44 Son Güncelleme: 26.4.2024 16:44

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınavı 27-27 Nisan tarihinde gerçekleşecek. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar ATA AÖF soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak merak ediyor. Peki, ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanır, sınav sonucu ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınav takvimi ile birlikte sınav soru ve cevapları gündemde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevaplarının PDF olarak yayınlanması bekleniyor. Peki, ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanır, sınav sonucu ne zaman açıklanır?

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi paylaşıldı.

Buna göre vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:

Bahar dönemi ATA AÖF vize sınavları 27-28 Nisan günlerinde düzenlenecek. Üç oturum halinde olacak sınavın ilki 27 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 27 Nisan 14:00'da, üçüncü oturum da 28 Nisan 14:00'de uygulanacak.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınav sonuçları için bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmişti.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024

27-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları için cevap anahtarı araştırılıyor. Toplamda 3 oturumdan oluşan ATA AÖF vize sınavları cevap anahtarı sorgulanmaya başlandı. ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları sınavların tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

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ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
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