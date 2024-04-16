Atıksız moda atık denim kumaşları yeniden tasarladılar

Moda sektöründe kumaş israfının önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atan gençler, yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Proje sonunda seçilen tasarımlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Lee ve Wrangler markalarının İstanbul ve İzmir'de belirlenen mağaza vitrinlerinde sergilenecek. Ayrıca, yaratıcı fikirleriyle öne çıkan İEÜ öğrencileri, Karma Marka Mağazacılık bünyesinde yer alan Lee ve Wrangler markaları tarafından belirlenecek sektörel projelerde yer alma fırsatı bulacak.

10 ÖĞRENCİ YER ALDI

Üçüncü sınıf öğrencileri Beril Ortaç, Defne Su Arkalı, Doğa Aral, Ilgar Derin Özgüneş, Mobina Agahi, Münevver Günaylı, Nevşah Liva Tekbalcı, Pegah Farhoomand Tehrani, Yaren Gibyeli ve Yaren İştenoğlu, 'Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon 3' adlı ders kapsamında tasarımlarını hazırladı. İzmir Ekonomili gençler, akademisyenlerin yanı sıra Karma Marka Mağazacılık Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce'nin de yer aldığı jüriye sunum yaptı. Genç tasarımcılar, bu sayede tecrübe edinme ve çevrelerini geliştirme fırsatı da buldu.

ZANAAT ODAKLI TASARIM

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Tekcan, öğrencilerin denim ürün kategorisinde üst dönüşüm yöntemini kullanarak yenilikçi, yaratıcı ve zanaat odaklı tasarımlara imza attığını söyleyerek, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'nitelikli eğitim', 'sanayi, yenilikçilik ve altyapı', 'sürdürebilir şehirler ve topluluklar' ile 'sorumlu üretim ve tüketim' ilkelerini önceleyen bu projemizde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını başarıyla ortaya koydu.

Lee ve Wrangler tarafından sağlanan malzemeler, üretim sırasında açığa çıkan tekstil atıklarının değerlendirilmesi hususunda öğrencilerin farkındalık kazanmalarına olanak sağladı. Bu noktada amacımıza ulaştığımız, oldukça yararlı bir çalışma gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Proje ortaklarımız Lee ve Wrangler'a, proje sürecinde bize destek olan Karma Marka Mağazacılık Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce'ye teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.