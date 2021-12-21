Azerbaycan Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Azerbaycan Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Azerbaycan devleti, Türki devletler içerisinde yer alan en önemli devletlerden biridir. Kafkasya üzerinde en büyük yüz ölçümüne de sahip olan bu ülke Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş ülke olarak anılmaktadır. Farklı platformlarda iki ülke birbirlerini desteklemekte ve bayraklarını dalgalandırmaktadır. İki ülke arasındaki bu yakın ilişkiler Azerbaycan hakkında kişileri araştırma yapmaya itmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda kardeş ülke Azerbaycan hakkında merak edilenlerin yanıtlarını bulabilirsiniz.

Azerbaycan hangi kıtada?

Azerbaycan ülkesi, Türklerin kardeş ülkesi olarak anılmaktadır. Türki devletlerden biri olan, Kafkasya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip Azerbaycan'ın hangi kıtada yer aldığı ise merak edilen konulardan biridir. Azerbaycan ülkesi, Asya kıtasında bulunan bir ülkedir. Asya kıtasının batı tarafında yer alan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi yer alırken, kuzeybatısında ise Gürcistan yer alır.

Kuzeyinde Rusya olan ülkenin batısında ise Ermenistan yer alır. Geçmişten bu yana Ermenistan ile kötü ilişkileri olan Azerbaycan, bu komşu ülkesi ile siyasi ilişkilerini en azami seviyede tutmakta, dönem dönem iki ülke arasında sorunlar da yaşanmaktadır. Güney tarafından İran olan bu Kafkasya ülkesinin önemi ve stratejik konumu komşu ülkeler açısından büyük önem arz etmektedir. Doğalgaz açısından da zengin olan bu ülke Rusya'dan sonra en büyük doğalgaz rezervine sahip olan ülke olarak yer alır.

Azerbaycan Dünya'nın hangi bölgesinde?

Azerbaycan Kafkasya'daki en büyük yüz ölçümüne sahip ülkedir. Güney Kafkasya üzerinde yer alır. Komşuları ve konumu ile stratejik önemi çok fazla olan bu ülke, batısında yer alan Ermenistan ile iyi ilişkilere sahip değildir. Güneyinde İran, kuzeybatısında Gürcistan, kuzeyinde Rusya, doğusunda ise Hazar Denizi yer alır.

Azerbaycan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Güney Kafkasya üzerinde yer alan Azerbaycan Asya kıtasında yer alır. Kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 17 km'lik bir sınırı vardır. Bu kara sınırı ile Türkiye'de Azerbaycan'ın komşuları arasındadır. Hem ithalat hem de ihracat açısından Türkiye ile birlikte stratejik bir konumu bulunmaktadır. Bu stratejik konum itibarı ile iki ülke arasında ticari ilişkiler de oldukça gelişmiştir. Türki devletler arasında yer alan Azerbaycan, Türkiye'nin de bir Türk devleti olması nedeni ile ilişkilerini sıkı tutmaktadır.

Azerbaycan hangi yarım kürede yer alır?

Azerbaycan konumu itibari ile Kuzey Yarım Kürede yer alan bir devlettir. Ancak bu devletin bir ayağı Asya Kıtası'nda bir ayağı ise Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Ticari noktadan değerlendiğinde Azerbaycan köprü vazifesine sahip bir devlettir. Orta Asya'da yer alan bu devlet ile Türkiye arasında da hem kültürel hem de ticari ilişkiler oldukça gelişmiştir. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında vize muafiyeti kalktığı için ülkeler arası seyahatlerde Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile giriş yapılmaktadır.