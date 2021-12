6 seviyeden oluşan İngilizce dil eğitimlerinde A1 ve A2 seviyeleri ile günlük hayat konuşmalarını gerçekleştiren kişiler B1 seviyesinde ise İngilizcelerini daha da ileriye götürmeyi amaçlıyor. İşte, B1 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B1 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları hakkında bilinmesi gereken her şey.

Farklı bir dil öğrenmek kişilere hayatın her alanında artı sağlayan bir özelliktir. Bu yüzden de bireyler özellikle küresel bir dil olarak kabul edilen İngilizce eğitimine ağırlık vermektedir. İngilizcede profesyonel hayatta zorlanmamak için kişilerin B1 seviyesi eğitimlerini de almaları gerekmektedir.

B1 seviyesi İngilizce dil eğitiminin 3. Seviyesidir. Orta seviye olarak da adlandırılan bu seviyede Past Perfect ve Present Perfect Tense gibi konular başta olmak üzere stative verbs ve passive voise gibi konular da öğrenilir. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda B1 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B1 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

B1 seviye İngilizce konuları

B1 seviye İngilizce konu anlatımı içerisinde yer alan konular aşağıdaki gibidir:

Adjective And Adverbs

Present Simple

Present Continuous

Relative Clauses

Noun Clauses

Past Simple,

Past Continuous

Past Perfect Simple

Present Perfect Continuous

Present Perfect Simple

Future Continuous

Intensifiers

Connecting Words

Near Future Tense

Future Simple

Possibility

Offers=

Necessity And Advice

Prepositions With Certain Adjectives, Nouns And Verbs

Ability

Question Tags

Deduction

Used To / Be Used To

Both, Either, Neither

Quantity Words

If Clauses

Passive Forms

Indirect Questions

So Do I/ Neither Do I

Personal / Indefinite Pronouns

Preposition Of Place And Movement

Common Phrasal Verbs

B1 seviye İngilizce konu anlatımı

B1 seviye İngilizce çalışma kağıtları içerisinde konu anlatımı sırasında ilk olarak filler konusu işlenmektedir. B1 seviyesine gelmeden önce A1 ve A2 seviyeleri doğru bir şekilde öğrenmelidir. B1 seviyesinden önceki eğitimlerde gramer bilgisi net olarak anlaşılmalı ve kelime haznesi geliştirilmelidir. Aksi halde B1 seviyesindeki daha karmaşık ve uzun cümleleri kurmada zorluk yaşayabilirsiniz.

State & Action Verbs konusunda durum fiilleri ele alınır. Olguya dayalı elemler belirtilir. Like -hoşlanmak, love - sevmek, sleep – uyumak gibi eylemler örnek olarak verilebilir.

Action Verbs / Dynamic Verbs konusu ise eylem fiilleri tanımlar. Yapılmış olan ya da ileriki zamanda yapılacak eylemler belirtilir. Run – koşmak, climb- tırmanmak örnek olarak verilebilir.

Future Continuous Tense konusunda ise gelecek zaman aktarılır. Bu zaman kipinde -ing takısı da kullanılır.

Time Clauses konusunda zaman cümleleri öğretilir. Bu zamana kadar – until, o esnada- while, Sonradan- after gibi konular B1 seviyesinde öğrenilir.

Determiners konusunda zarflar anlatılır. This, Those, That, Theese gibi işaret sıfatları, a lot of, many, any gibi miktar zarfları da B1 seviyesinde anlatılmaktadır.

Subject / Object Questions konusu cümle içerisinde yer alan özneyi bulmak için sorulur. Örneğin Who is there diyerek Orada kim var? sorusunu sorabiliriz.