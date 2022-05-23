Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara ve saldırılara karşı korumakta olan bir savunma sistemi olarak bilinmektedir. Vücutta herhangi bir hastalığa ya da zararlı maddeye rastlanıldığında, bağışıklık sistemi derhal devreye girer. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dikkat etmemiz bazı hususlar bulunmaktadır. Dilerseniz bunlara ek olarak, immün - bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, hastalıkları nelerdir birlikte inceleyelim...
Bağışıklık sistemi ya da diğer adıyla immün sistem; canlılarda ortaya çıkan hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, tümör hücrelerini ve patojenleri tanıyan ve onları yok edebilen, vücudu zararlı ve yabancı maddelerden korumakta olan karmaşık sistemdir. Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumakta olan savunma kalkanı olarak da bilinmektedir.
Bağışıklık sistemi vücut içerisine girmeye çalışan maddelerin hepsini tanımaktadır. Bu maddeleri ayrıştırabilen bağışıklık sistemi, zararlı olduğunu tespit ettiği maddeleri ise yok etmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi; çeşitli organ, hücre, doku, protein ve hücrelerden meydana gelen vücudu, bakterilere ve mikroplara karşı korumakta olan bir savunma sistemidir. Meydana gelebilecek hastalıkların kolaylıkla atlatılabilmesi için bağışıklık sisteminin son derece kuvvetli ve dirençli olması gerekmektedir.
Bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için tüm vücudun ortak ve koordineli şekilde çalışması gerekmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ise; spor, beslenme, hijyen ve yaşam kalitesi oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için olması gereken bazı hususlar şöyledir;
Yetişkinlere göre daha sık hastalanabilen çocuklarda, bağışıklık sistemi oldukça önemlidir. Çocuklardan sıkça hastalanma durumunun önüne geçebilmek gerekmektedir. Anne ve babalar, çocuklarının bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için bazı kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara ise devamlı ve sürekli şekilde uymak fayda sağlayacaktır. Eğer dikkat edilmez ise; bağışıklık sisteminin zayıf olması, çocuklarda çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. Çocuğun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için uyulması gereken bazı kurallar şu şekildedir;
Bağışıklık sistemi güçlü olmadığı zaman, çeşitli hastalıklar ile karşılaşıldığı takdirde, bu hastalıklar vücutta daha uzun sürmektedir ve daha farklı hastalıklara yol açabilmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi, vücutta bulunan düşünebilme, öğrenebilme ve hafıza kapasitesindeki iki sistemden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi tüm bu sebepler doğrultusunda oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için;
Tüm bu kuralların yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan bazı meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bunlar;
İmmün sistem, vücudu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korumakta olan bir savunma sistemidir. Vücuda giren tüm maddeleri tanıyabilen bu sistem, gerektiği zaman, zararlı olduğunu tespit ettiği tüm maddeleri yok edebilmektedir.
İmmün sistem diğer adıyla bağışıklık sistemi, vücuttaki mikropları yok etmekte olan bir savunma duvarı olarak da bilinmektedir. İnsanlarda ise iki tip immün sistem bulunmaktadır. Bunlar; doğuştan gelen immün sistem ve edinilen immün sistem olarak örneklendirilebilir.