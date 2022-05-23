Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara ve saldırılara karşı korumakta olan bir savunma sistemi olarak bilinmektedir. Vücutta herhangi bir hastalığa ya da zararlı maddeye rastlanıldığında, bağışıklık sistemi derhal devreye girer. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dikkat etmemiz bazı hususlar bulunmaktadır. Dilerseniz bunlara ek olarak, immün - bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, hastalıkları nelerdir birlikte inceleyelim...

Bağışıklık Sistemi Nedir?

Bağışıklık sistemi ya da diğer adıyla immün sistem; canlılarda ortaya çıkan hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, tümör hücrelerini ve patojenleri tanıyan ve onları yok edebilen, vücudu zararlı ve yabancı maddelerden korumakta olan karmaşık sistemdir. Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumakta olan savunma kalkanı olarak da bilinmektedir.

Bağışıklık sistemi vücut içerisine girmeye çalışan maddelerin hepsini tanımaktadır. Bu maddeleri ayrıştırabilen bağışıklık sistemi, zararlı olduğunu tespit ettiği maddeleri ise yok etmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi; çeşitli organ, hücre, doku, protein ve hücrelerden meydana gelen vücudu, bakterilere ve mikroplara karşı korumakta olan bir savunma sistemidir. Meydana gelebilecek hastalıkların kolaylıkla atlatılabilmesi için bağışıklık sisteminin son derece kuvvetli ve dirençli olması gerekmektedir.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için tüm vücudun ortak ve koordineli şekilde çalışması gerekmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ise; spor, beslenme, hijyen ve yaşam kalitesi oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için olması gereken bazı hususlar şöyledir;

Düzenli şekilde spor ve egzersiz yapılması

Sağlıklı ve lifli gıdaların tüketimine özen gösterilmesi

Vücut kilosunun sağlıklı düzeyde korunabilmesi

Yeterli miktarda su tüketiminin gerçekleştirilmesi

Stres olmadan yaşama devam edilmesi

Yeterli miktarda ve düzenli uyku

Hijyene, özellikle ağız ve el hijyenine dikkat edilmesi

Alkol ve sigara tüketiminin azaltılması ve mümkünse hiç kullanılmaması

Hareketsiz kalınmaması ve yeterince hareket edilmesi

Çocuğun Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Yetişkinlere göre daha sık hastalanabilen çocuklarda, bağışıklık sistemi oldukça önemlidir. Çocuklardan sıkça hastalanma durumunun önüne geçebilmek gerekmektedir. Anne ve babalar, çocuklarının bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için bazı kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara ise devamlı ve sürekli şekilde uymak fayda sağlayacaktır. Eğer dikkat edilmez ise; bağışıklık sisteminin zayıf olması, çocuklarda çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. Çocuğun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için uyulması gereken bazı kurallar şu şekildedir;

Yeterli ve düzenli uyku

D vitamini takviyesi yapılması

Mevsimlere ve hava şartlarına uygun giydirilmesi

Her mevsim açık havaya çıkarılması

Dengeli ve düzenli beslenme

Kahvaltı yapılmasına özen gösterilmesi

Omega3 içeren yiyeceklerin tüketilmesi

Taze meyve ve sebze tüketiminin arttırılması

Çinko ve demir mineralleri takviyeleri

Gereken tüm aşıların olunması

El yıkama alışkanlığının kazandırılması

Çocukların özellikle iki yaşına kadar anne sütü tüketmesi

Yaşa uygun şekilde spor alışkanlığı

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?

Bağışıklık sistemi güçlü olmadığı zaman, çeşitli hastalıklar ile karşılaşıldığı takdirde, bu hastalıklar vücutta daha uzun sürmektedir ve daha farklı hastalıklara yol açabilmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi, vücutta bulunan düşünebilme, öğrenebilme ve hafıza kapasitesindeki iki sistemden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi tüm bu sebepler doğrultusunda oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için;

Yeterli ve düzenli uyku şarttır.

Bol su tüketimi olmalıdır.

Meyve ve sebze tüketimi gereklidir.

C ve D vitamin takviyeleri gereklidir.

Spor ve hijyen alışkanlığı kazanılmalıdır.

Fazla kilolardan kaçınılmalıdır.

Tüm bu kuralların yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan bazı meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bunlar;

Turunçgiller: Greyfurt, mandalina, portakal vb. C vitamini bakımından oldukça zengindirler.

Kırmızı Biber: Kırmızı biber ya da biber tüketimleri C vitamini açısından çok önemlidir.

Brokoli: Hem bağışıklık hem de sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. A, C, E vitaminleri ile beraber yüksek lif oranına da sahiptir.

Sarımsak: İçerisindeki sülfür nedeniyle enfeksiyonlara karşı çok faydalıdır.

Zencefil: Vücutta bulunan enflamasyonun azalmasına katkı sağlar.

Ispanak, yeşil yapraklı sebzeler, turşu, yoğurt gibi fermante yiyecekler.

Yeşil çay, ceviz ve badem kuruyemişleri gibi doğal probiyotikler.

İmmün Sistem Nedir?

İmmün sistem, vücudu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korumakta olan bir savunma sistemidir. Vücuda giren tüm maddeleri tanıyabilen bu sistem, gerektiği zaman, zararlı olduğunu tespit ettiği tüm maddeleri yok edebilmektedir.

İmmün sistem diğer adıyla bağışıklık sistemi, vücuttaki mikropları yok etmekte olan bir savunma duvarı olarak da bilinmektedir. İnsanlarda ise iki tip immün sistem bulunmaktadır. Bunlar; doğuştan gelen immün sistem ve edinilen immün sistem olarak örneklendirilebilir.