BAİBÜ dünyanın en iyi gençleri arasında

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) sıralamasında, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında 401+ sırasında yer aldı. THE Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri sıralaması, dünyadaki 50 yaşından küçük üniversiteleri listeliyor. Bu kapsamda üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak amacıyla temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendiriliyor.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nce düzenlenen "Gençler Niçin Ar-Ge Süreçlerinde Yer Almalı?" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Mandal konuşmasında öğrencilerin kariyerlerinin başında yaşadıkları başarı ve başarısızları, birebir kendi kariyerinde yaşayan bir akademisyen olarak, öğrencileri gelecekte TÜBİ- TAK Başkanlığı gibi görevlere davet edebilmek için kariyerinden örnekler sunan, başarısızlık durumlarında vazgeçilmeden, azimle yapılan bilim temelli çalışmaların, kişiyi başarıya götürdüğünü vurguladı. Gelecekte bizi neler beklediği hakkında ayrıntılı sunum yapan Prof. Dr. Mandal "İnsan yapay zeka simbiyozu, yani birkaç saat içerisinde bir dil öğrenmek, süper yapay zeka kavramı, avatar projesi, tamamen insanın ikizinin oluşması... Alfa kuşağı ne tür bir ortamda eğitim görecek? Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı milli uzay programı bu noktada çok kritik. Bütün dünyanın güç dengeleri, şu anda uzay üzerinden gerçekleşiyor" dedi.