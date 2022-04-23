Bakan Özer, koltuğunu küçük Yağmur’a devretti

Bakan Mahmut Özer, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Özer, makamını temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e devretti. Bakan Özer'in makamına oturan Yağmur Sena Çeken, "Sayın Bakanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne, babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz; katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramınız kutlu olsun" dedi.