Bakan Özer: Ücretsiz yemek açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, eğitim sistemini daha da iyi noktalara getirmek için durmadan çalışacaklarını belirterek, "2022 yılında okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 1000 tanesi İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması için yola çıktık ve 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk. Böylece hedeflediğimiz kapasitenin 2 katına ulaştık. 2023 yılında ise 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta okullaşma oranını yüzde 38'den yüzde 70'e ve 5 yaşta okullaşma oranını ise yüzde 99'dan yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



'ÇIRAK VE KALFA SAYISI 1,5 MİLYON OLACAK'

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydeden Özer, gelecek yıl için bu sayının 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağı hazırlayarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, "2023 yılında 200 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer, aktif olarak kullanılmayan köy okullarını yeniden açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürmeye başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:



"2 bin 200 köy yaşam merkezi açıldı. Bu binalar ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülerek aktif eğitim birimleri olarak kullanılması sağlandı ve bu okullarda farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim alması sağlandı. 2023 yılında kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkat çeken Özer, "Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.



'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İYİLEŞTİRİLECEK'

'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandığına işaret eten Bakan Özer, "Şartları taşıyan ve eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'i sınav başvurularını gerçekleştirdi. Sınav başvurusu yapan öğretmenlerimizin de yüzde 99'u sınava katıldı. Sınav sonucunda 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen, 66 bin 679 uzman öğretmenimiz de başöğretmen olma hakkını kazandı. 2023 yılında yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor" diye konuştu.