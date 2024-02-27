Balık Taşı Ne İşe Yarar? Eşkina Balığı Taşı Neye İyi Gelir, Nasıl Kullanılır?

Eşkina balığının baş kısmından çıkarılan otolit taşı, doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Bilimsel açıdan faydalı olduğu kanıtlanmış olmasa da halk arasındaki yaygın inanış aksini göstermektedir. Bu taş, sadece eşkina değil, granyöz ile karakulak balığında da bulunur. Alternatif tıp ile ilgilenenler için ilgi çekici olan balık taşı ne işe yarar, eşkina balığı taşı neye iyi gelir ve nasıl kullanılır yanıtı merak edilen sorulardır.

Balık Taşı Ne İşe Yarar?

Eşkina balığı, çoğunlukla 30-35 cm uzunluğa ve 500-600 gr ağırlığa ulaşabilen bir türdür. Genel olarak, gri renklidir ve yanardöner parlak pullara sahiptir. Su yüzeyine yakın bölgelerde bulunan eşkina balıkları, tatlı su göletleri ile nehir ve derelerde yaşarlar. Baş kısımlarında bulunan otolit taşı ise kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonattan oluşur. Söz konusu mineraller, böbrek taşlarının oluşmasına zemin hazırlayan mineralleri çözmeye yardımcı olur. Eşkina taşını havanda döverek toz haline getirip daha sonra suda eriterek tüketmek, böbrek taşlarını yok etmekte etkilidir. Ek olarak bu taş, böbreklerde ve safra kesesinde meydana gelen enfeksiyonu yok etmeye de yardımcı olur. Bu gibi rahatsızlıklara sahip olan ve ilaç kullanmak istemeyenler için alternatif bir çözüm olabilir. Ek olarak, eşkina taşının tek başına bir tedavi yöntemi olarak kullanılması doğru değildir ve bu rahatsızlıklar için mutlaka bir uzmana danışmak gerekir.

Eşkina Taşı Safra Kesesi Taşına İyi Gelir mi?

Safra kesesi taşlarının meydana gelmesinin başlıca nedenleri arasında, safra sıvısındaki kimyasal dengesizlikler, yüksek kolesterol ve bilirubin gibi bazı maddelerin birikmesi yer alır. Birtakım genetik faktörler, obezite, aşırı zayıflık, hamilelik ve farklı hastalıklar da safra kesesi taşlarının oluşumuna zemin hazırlayabilir. Duruma bağlı olarak bu taşlar zamanla büyüyebilir ve safra kanallarını tıkayabilir. Bunun sonucu olarak, ağrı, sancı, inflamasyon veya enfeksiyon meydana gelebilir. Böyle bir durumda uzman doktora görünmek en doğru seçenektir. Ancak tedaviye ek olarak alternatif tıp çözümlerine de göz gezdirmek faydalı olabilir. Bunlardan biri de eşkina balığı taşıdır ve safra kesesi taşının oluşumuna neden olan etkenlerin etkisini azaltabilir. Ayrıca diğer safra kesesi rahatsızlıkları için de faydalı olduğu söylenebilir.