Bartın Üniversitesi yeni buluşa daha imza attı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğretim üyeleri tarafından geliştirilen "İnsansız Hava Araçları (İHA) için Otomatik Batarya Değiştirme Sistemi" başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlenmeye hak kazandı. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Harun Yetkin ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan'ın ortak geliştirdiği buluş ile İHA bataryalarının insan müdahalesi gerektirmeden taşınabilir yer istasyonları üzerinde otomatik olarak değiştirilebilmesi sağlandı. Böylece her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlayan İHA'ların özellikle dağlık ve kırsal alanlardaki görevlerini veri kaybı olmadan daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için alternatif çözüm sunuldu.

"ARAMA KURTARMA VE ASKERİ AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN DEĞERLİ BİR SİSTEM"

Geliştirilen sistem ile ilgili bilgiler veren Yetkin, "Buluş ile insansız hava araçlarının bataryaları küçük boyutlu ve taşınabilir yer istasyonlarında otonom olarak değiştirilebilecektir. Böylelikle İHA'lar özellikle kırsal alanda yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde ve askeri amaçlı kullanımlarda daha uzun süre kesintisiz görev yapabilecektir. Batarya değişiminin İHA'nın enerjisi kesilmeden yapılacak, bu sayede olası veri kayıplarının ve kontrolcü arızaların önüne geçilecektir" dedi.

"ZORLU HAVA KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSI TEST EDİLECEK"

Sistemin saha testlerinin yakın zamanda başlayacağını ifade eden Aktan ise "Geliştirdiğimiz sistemin ticari ürüne dönüştürülmesi ve sahada kullanıma sunulması için çalışmalara başladık. Sistemin mekanik, elektronik ve yazılım unsurlarının gerçekleştirilmesi akabinde saha testlerine geçerek zorlu hava koşullarındaki performansını ölçeceğiz. Sistemimizin ticari ürüne dönüşümünü sürdürülebilir ve gerekli kalite standartlarını karşılayan bir üretim ortamında gerçekleştirerek yurt içi ve yurt dışı pazara sunmayı ve böylelikle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

"YERLİ VE MİLLİ OLANI DESTEKLİYOR, DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

BARÜ'nün tüm bileşenleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ettiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Ülkemizin hedeflerine giden yolda 'milli üretim' ve 'yüksek teknolojiye geçiş' anahtar kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlar olmadan sürdürülebilir başarılar elde edilmesinin zor olduğunu söylemek mümkündür. İşte bu noktada kritik öneme sahip alanlarda ortak geleceğimiz için gayret gösteriyor, yarınlarımızı birlikte inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle ülkemizdeki stratejik alanlarla ilgili ortaya konulan vizyona değer katan çalışmaları dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Harun Yetkin ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca katma değeri yüksek stratejiler ortaya koyma ve bunu geleceğe taşıma noktasındaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.