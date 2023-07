Başarılarla dolu 22 yıl

Bilim, Birlik, Başarı' ilkesiyle, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olma yoluna devam eden Yaşar Üniversitesi 22 yaşında olmanın gururunu yaşıyor. Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Selçuk Yaşar'ın, en büyük hayalini gerçekleştirerek yükseköğrenime kazandırdığı Yaşar Üniversitesi aradan geçen 22 yılda önemli atılımlar yaparak iş dünyası ile bilim arasında bir köprü oluşturdu. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin gençlere verdiği nitelikli eğitimle birlikte bilimsel araştırma ve projeler, kültür-sanat faaliyetleri, spor aktiviteleri ve sosyal organizasyonlarla, özellikle İzmir ve Ege'de seçkin bir konumda yer aldığını söyledi.Yiğitbaşı, "Selçuk Yaşar'ın bizlere bıraktığı en büyük eser, kendisinin de 'En büyük hayallerinden birisi' olarak nitelediği üniversitedir. Kampüsümüzün yapılanma süreci, yeni sağlık, kültür ve spor binası inşaatıyla başladı. 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip yapıda, revir, öğrenci toplulukları odaları, açık ve kapalı spor alanları yer alacak. Modern binayı, önümüzdeki akademik yılın başlangıcına yetiştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, 29 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni eğitim binamızın da yapımı sürüyor, bu binamızı 2024-2025 akademik yılında açılmasını planlıyoruz. Yeni eğitim binamızla birlikte, modern sınıflar, laboratuvarlar ve öğrenci etkinlik alanlarından oluşan bir öğrenme ortamı sunacağız." dedi.Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin, son 5 yıl içerisinde Türkiye'den mükemmeliyet merkezi olmaya hak kazanan ilk araştırma merkezi olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı şunları söyledi: "Üniversitemiz bu saygın unvanın yanı sıra ayrıca, Horizon Avrupa, Erasmus Plus ve uluslararası mali destek programları kapsamında 8 projeyi koordinatör olarak hazırladı ve 26 adet projenin ortağı oldu. Toplam bütçesi 3 milyon 900 bin Euro olan 11 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Dahası 12 proje ile Erasmus Plus Jean Monnet programından, 'en fazla faydalanan Türk üniversitesi' unvanını aldı"SON 1 yılda, Proje Destek Ofisi'ne yapılan 19 yeni proje başvurusunun tamamının desteklenmesine karar verildiğini de sözlerine ekleyen Yiğitbaşı "Minerva Kuluçka Merkezi'ne 15 girişimci ekip kabul edildi, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programında 30 ekibe mentorluk desteği verildi ve 6 girişimci ekip 2 milyon 700 bin TL hibe almaya hak kazandı" dedi.Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, "Türkiye'yi sayısız ilklerle buluşturan Selçuk Yaşar'ın yaşamı, hepimiz için kıymetli örnekler ve ilhamla dolu. Aldığımız bu ilhamla, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi kararlılığımızla birleştirerek bundan sonra da bilimin ışığında çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), 'Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022' raporunda. Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan listede yer almayı başardı. Üniversite etki sıralamasına 106 ülkeden bin 406 kurum dâhil edildi. Yaşar Üniversitesi 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği', 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı', 'Eşitsizliklerin Azaltılması' ve 'Hedefler için Ortaklıklar' olmak üzere dört başlıkta listede yer alarak önemli başarıya imza attık" diye konuştu.