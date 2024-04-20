Başkan Erdoğan imzaladı! İzmir’e yeni teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'e müjdeli haber geldi. Erdoğan, İzmir'e Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına ilişkin kararı imzaladı.

12 BİN 500 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir'in Çiğli İlçesinde kurulacak. Balatçık mahallesinde 12 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan teknoloji geliştirme bölgesi devreye alındığında kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

İKÇÜ KAMPÜSÜNDE YER ALACAK

Teknoloji Geliştirme bölgesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Yaşar Üniversitesi işbirliğinde kurulacak. Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (KİTGEB)'nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin Çiğli Ana Yerleşkesinde bulunan 12.500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek.