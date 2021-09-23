Bellek Eş Anlamlısı Nedir? Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bellek kelimesinin eski Türkçe bir kelime olduğu düşünülmektedir. Bellek, TDK'ye göre yaşananları hafızada tutma gücüdür. Bellek kelimesinin eş anlamlısı bellek kelimesinden de daha çok kullanılmaktadır. Bellek kelimesinin yalnızca 1 tane eş anlamlısı bulunmakta olup bu kelime bellekten de çok kullanılmaktadır.

BELLEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bellek kelimesinin eş anlamlısı olan kelime, dilimize Arapça'dan geçmiş olan "hafıza" kelimesidir. 'Hfz' kökünden gelen bu kelimenin Arapça manası 'saklayan, muhafaza eden' anlamına gelmektedir.

Bellek kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "memory" kelimesidir.

BELLEK KELİMESİNİN ANLAMI

Bellek kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre iki anlamı bulunmaktadır.

Yaşanılan ve öğrenilen konuları, bunların geçmişle olan ilişkilerini bilinçli bir şekilde zihinde saklamam, tutmak, dağarcık.

Bir bilgisayarda, programı değişmeyen veriyi, yapılacak işler için gerekli ara sonucu toplayan kısım.

BELLEK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bilgisayarın belleği bozulduğu için işi zamanında teslim edemedim.

Hayvanların belleklerinin insan belleğine göre zayıf olduğu söylenmekte.

Belleğini tazeleyip olanları hatırlamaya çalışıyor ama bunu başaramıyordu.

BELLEĞİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM