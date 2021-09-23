Bellek Eş Anlamlısı Nedir? Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bellek kelimesinin eski Türkçe bir kelime olduğu düşünülmektedir. Bellek, TDK'ye göre yaşananları hafızada tutma gücüdür. Bellek kelimesinin eş anlamlısı bellek kelimesinden de daha çok kullanılmaktadır. Bellek kelimesinin yalnızca 1 tane eş anlamlısı bulunmakta olup bu kelime bellekten de çok kullanılmaktadır.
BELLEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bellek kelimesinin eş anlamlısı olan kelime, dilimize Arapça'dan geçmiş olan "hafıza" kelimesidir. 'Hfz' kökünden gelen bu kelimenin Arapça manası 'saklayan, muhafaza eden' anlamına gelmektedir.
Bellek kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "memory" kelimesidir.
BELLEK KELİMESİNİN ANLAMI
Bellek kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre iki anlamı bulunmaktadır.
BELLEK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
BELLEĞİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM