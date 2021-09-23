Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bellek Eş Anlamlısı Nedir? Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:20

Bellek Eş Anlamlısı Nedir? Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bellek Eş Anlamlısı Nedir? Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı

İnsanlık için büyük öneme sahip olan bellek, kelime anlamı olarak yaşanılanı bilinçli olarak zihinde saklamaktır. Bu kelimenin eş anlamlısı da sık sık araştırılmaktadır. Bazen bulmacalarda bezen sınavlarda karşımıza çıkan bellek kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte belleğin eş anlamlısı…

Bellek kelimesinin eski Türkçe bir kelime olduğu düşünülmektedir. Bellek, TDK'ye göre yaşananları hafızada tutma gücüdür. Bellek kelimesinin eş anlamlısı bellek kelimesinden de daha çok kullanılmaktadır. Bellek kelimesinin yalnızca 1 tane eş anlamlısı bulunmakta olup bu kelime bellekten de çok kullanılmaktadır.

BELLEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bellek kelimesinin eş anlamlısı olan kelime, dilimize Arapça'dan geçmiş olan "hafıza" kelimesidir. 'Hfz' kökünden gelen bu kelimenin Arapça manası 'saklayan, muhafaza eden' anlamına gelmektedir.

Bellek kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "memory" kelimesidir.

BELLEK KELİMESİNİN ANLAMI

Bellek kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre iki anlamı bulunmaktadır.

  • Yaşanılan ve öğrenilen konuları, bunların geçmişle olan ilişkilerini bilinçli bir şekilde zihinde saklamam, tutmak, dağarcık.
  • Bir bilgisayarda, programı değişmeyen veriyi, yapılacak işler için gerekli ara sonucu toplayan kısım.

BELLEK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bilgisayarın belleği bozulduğu için işi zamanında teslim edemedim.
  • Hayvanların belleklerinin insan belleğine göre zayıf olduğu söylenmekte.
  • Belleğini tazeleyip olanları hatırlamaya çalışıyor ama bunu başaramıyordu.

BELLEĞİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Telefonunun hafızası dolduğu için fotoğraf çekemedim.
  • Annem bana yeni hafıza kartı aldı.
  • Fil gibi hafızası olan bir kadındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bellek Eş Anlamlısı Nedir? Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA