Beyaz Eş Anlamlısı Nedir? Beyaz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinden birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler oldukları için aynı anlama gelmektedirler. Bu halde beyaz sözcüğünün eş anlamlısı "ak " sözcüğüdür.

BEYAZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Beyaz sözcüğü, günlük yaşamdan vatandaşların sıklıkla kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Beyaz kelimesi uzun yıllar boyunca günlük konuşmalarımızda yer almıştır. Beyaz sözcüğü başka kelimelerle bir araya gelerek de kullanılabilmektedir. Bu hususta beyaz kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak bu kelime dilimize eski zamanlarda Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu tarafından ise bu kelimenin anlamı, bir renk türü olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda beyaz kelimesi siyahın karşıt durumu olarak da anlatılır.

BEYAZ EŞ ANLAMLISI

Beyaz günlük yaşamda çok yaygın olarak kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Beyaz kelimesinin özellikle hangi kelimeler ile eş anlama sahip olduğu birçok kişi tarafından merak edilebiliyor. Beyaz kelimesinin eş anlamlısı olarak ak sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Hem beyaz kelimesi hem de ak kelimesi aynı anlamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Beyaz ve ak anlamdaş, yani aynı anlama gelen iki kelimedir.

BEYAZ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Beyaz kelimesine benzer olarak anlamdaş olan 4 adet kelime bulunmaktadır. Bu dört adet kelime beyaz kelimesine benzer kelimelerdir. Benzer kelimeler aynı anlama geldiği için cümle içerisinde beyaz kelimesi yerine kullanılabilir. Bunlar şu şekildedir: