Beyin egzersizi yapmak isteyenler zeka yarışmasına!

Okuma, yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip 6-7-8 yaşındaki minikler, 9-13 yaşındaki çocuklar, 14-18 yaşındaki gençler, 19-49 yaş arasındaki yetişkinler ile 50 yaş ve üstü emektarlar yarışmaya katılabilecek. Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zekâ sorularının yer aldığı Oyun 2022'nin eleme, yarı final ve final sınavları 4'ü ortak olmak üzere toplam 10'ar sorudan oluşuyor.

GUİNNESS DÜNYA REKORTMENİ SORULARI HAZIRLIYOR

Eleme sınavı 8 Mart'ta oyun.tzv.org.tr adresinde yayınlanmaya başladı. Yarı final sınavı 2 Temmuz'da, final sınavı ise 13 Ağustos'ta yapılacak. Yarışmanın soruları bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. Emrehan Halıcı bu yıl "Dünyanın en uzun süre zekâ sorular hazırlayan köşe yazarı" olarak Guinness Dünya Rekortmenleri arasına girdi. Halıcı ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da zorlayıcı ve yaratıcı zekâ soruları ve oyunlarıyla tanınıyor.