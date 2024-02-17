Bilim yarışmasında jüri özel ödülü kazandılar

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri kapsamında, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Bilimle Daha İleri" deney yarışmasının kazananları belli oldu. "Deneyler" konulu kısa video yarışmasında Yakın Doğu Koleji 6'ıncı sınıf öğrencileri, Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Yarışmaya, Fen Bilgisi Öğretmeni İpek Alemdar Akça tarafından hazırlanan öğrencilerin okul laboratuvarında yaptıkları deneyde "basit damıtma" yöntemini uygulamalı olarak gösterildi. Erol Özkul, Aral Selvi, Barış Bahriyeli, Poyraz Çelik ve Çinar Egemen'dan oluşan deney ekibi, bakır sülfat ve su ile hazırlanan çözeltiyi çeşitli işlemlerden geçirerek çözeltinin saf suya dönüşüm evrelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Fen bilgisi ve bilim derslerinde laboratuvar ortamında uygulama yapmanın, öğrencilerin teorik bilgilerini somut deneyimlerle pekiştirmelerini sağladığını hatırlatan müdür Ömer Özkan, "Okullarımızda uyguladığımız eğitimin en önemli parçalarından biri olan laboratuvar uygulamları ile öğrencilerimizim soyut kavramları daha iyi anlamalarını ve gerçek dünya ile ilişkilendirme becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz" dedi.