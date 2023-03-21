Bilinçaltı Nasıl Yazılır? TDK Bilinç Altı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bilinçaltı nasıl yazılır sorusu, Türkçe dili adına verimli çalışmalar kaydetmeyi amaçlayan veya yaşamın her alanında Türkçe dilini uygun ve doğru kullanmayı dileyen kişiler tarafından ilgiyle araştırılmaktadır. Bilinç altı olacak şekilde ayrı yazımı da, bilinçaltı olarak birleşik yazılışı da kişiler tarafından tercih edilmektedir. Dilerseniz, Bilinçaltı Nasıl Yazılır? TDK Bilinç Altı Doğru Yazılışı Birleşik Mi birlikte inceleyelim…

Bilinçaltı Nasıl Yazılır?

Türkçe dili içerisinde iki kelimenin ardı ardına gelerek meydana getirmiş olduğu yeni sözcükler çoğu kez yanlış ve hatalı yazılmaktadır. Türkçe dilini yazım kılavuzuna uygun bir biçimde değerlendirmeyi hedefleyen kişilerin çoğu kez incelediği sözcüklerden bir tanesi de bilinçaltı sözcüğü olmaktadır. Bilinçaltı yahut bilinç altı; bilinç dışı olmakla beraber kapsadığı tüm şeylerin bilinç içerisinde çağırdığı zihin alanı, tahteşşuur ve de şuuraltı manalarındadır. Bilinçaltı yahut bilinç altı sözcüğünün doğru yazılışı ''bilinçaltı'' şeklinde ifade edilmektedir. Bilinç altı olarak ayrı yazılışı ise hatalı ve yanlıştır.

TDK'ya Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır?

Bir isim olarak Türk dili içerisinde konumlanmış olan bilinçaltı kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından da detaylı bir biçimde ve doğru yazılışıyla birlikte açıklanarak tanımlanmıştır. TDK'ya göre bilinç altı ya da bilinç altı kelimesinin doğru yazılışı ''bilinçaltı'' olmalıdır. Yine TDK'ya göre bilinçaltı kelimesinin, bilinç altı olarak yazılışı ise hatalıdır ve yanlıştır.

Bilinçaltı Kelimesi Birleşik Mi Yoksa Ayrı Mı Yazılmalı?

Bilinçaltı kelimesini kullanan ilk kişi, Sigmund Freud olarak bilinmektedir. Kullanımı çok da eski olmayan bu kelimenin Türkçe dili içerisindeki doğru yazılışı ise sıklıkla karıştırılmaktadır. TDK'ya göre bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı ''bilinçaltı'' olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bilinçaltı kelimesi birleşik yazılması gereken bir kelime olarak da kabul edilmiştir. Bilinçaltı kelimesinin bilinç altı olacak şekilde ayrı bir biçimde yazılması yanlıştır ve yazım hatasına sebebiyet verecektir.