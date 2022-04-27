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Giriş Tarihi: 27.4.2022 10:04 Son Güncelleme: 27.4.2022 10:04

Bilinçaltı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bilinçaltı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Bilinçaltı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bilinçaltı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Kelime bakımından oldukça zengin olan dilimiz Türkçeyi layıkıyla ve güzel kullanmak için sözcükleri doğru yerde ve şekilde kullanmak büyük önem taşımaktadır. Konuşurken kullandığımız kelimelerin telaffuzuna verdiğimiz önemi o kelimeleri yazıya dökerken de gösterirsek dilimizi düzgün kullanmış oluruz. Yazılışında en çok hata yapılan kelimeler çoğunlukla birden fazla kelimelerden meydana gelen birleşik kelimelerdir. Ayrı ve birleşik yazılışı konusunda sıklıkla ikileme düşülen sözcüklerden olan bilinçaltı da bahsi geçen birleşik kelimelere dahildir. Bilinçaltı nasıl yazılır? TDK’ya göre bilinçaltı birleşik mi yazılır ayrı mı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bilinçaltı, ilk kez psikanalizin kurucusu Sigmund Freud tarafından kullanılan bir terimdir. Bilinçaltı, zihnin dilediği zaman bünyesindekileri bilince çağrılabildiği bölgesi, şuuraltı anlamına gelen bir sözcüktür. Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz bu kelime şok yıllarda popüler olsa bile aslında uzun yıllardır dilimizde kullanılan bir kelimedir. Peki, bilinçaltı nasıl yazılır? Bilinçaltı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır? İşte ayrıntılı bilgiler...

Bilinçaltı Nasıl Yazılır?

Türkçe dil ve imla kurallarına göre kelimelerin sonuna gelen üst, alt, üzeri kelimeleri somut bir yön veya yer belirtmiyorsa sonuna geldiği kelime ile birleşik şekilde yazılmalıdır. Bu kurala göre bilinçaltı kelimesinin doğru yazılış şekli birleşik olarak kabul edilir.

Bilinç atlı şeklinde yazılışı yanlıştır. Cümle başı, ortası yahut başlık bölümü fark etmeksizin bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı birleşik şekildedir.

TDK'ya Göre Bilinçaltı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı Yazılır?

TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına göre bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı birleşik, yanlış yazımı ayrı şekildedir.

  • Bilinçaltı ( TDK'ya göre doğru)
  • Bilinç altı ( TDK'ya göre yanlış)

Bilinçaltı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin doğru yazılışlarının akılda daha kalıcı olması için, bahsi geçen kelimenin cümle içinde kullanılarak örneklendirmek faydalı bir yöntemdir.

  • Psikologlar rüyaların çocuğunun bilinçaltı ile ilgili olduğunu söylüyor. ( Doğru kullanım)
  • Bazı çizgi filmler çocukların bilinç altına etki edip zarar verebiliyor. ( Yanlış kullanım)

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Bilinçaltı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bilinçaltı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
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