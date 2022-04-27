Bilinçaltı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bilinçaltı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Bilinçaltı, ilk kez psikanalizin kurucusu Sigmund Freud tarafından kullanılan bir terimdir. Bilinçaltı, zihnin dilediği zaman bünyesindekileri bilince çağrılabildiği bölgesi, şuuraltı anlamına gelen bir sözcüktür. Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz bu kelime şok yıllarda popüler olsa bile aslında uzun yıllardır dilimizde kullanılan bir kelimedir. Peki, bilinçaltı nasıl yazılır? Bilinçaltı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır? İşte ayrıntılı bilgiler...

Bilinçaltı Nasıl Yazılır?

Türkçe dil ve imla kurallarına göre kelimelerin sonuna gelen üst, alt, üzeri kelimeleri somut bir yön veya yer belirtmiyorsa sonuna geldiği kelime ile birleşik şekilde yazılmalıdır. Bu kurala göre bilinçaltı kelimesinin doğru yazılış şekli birleşik olarak kabul edilir.

Bilinç atlı şeklinde yazılışı yanlıştır. Cümle başı, ortası yahut başlık bölümü fark etmeksizin bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı birleşik şekildedir.

TDK'ya Göre Bilinçaltı Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı Yazılır?

TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına göre bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı birleşik, yanlış yazımı ayrı şekildedir.

Bilinçaltı ( TDK'ya göre doğru)

Bilinç altı ( TDK'ya göre yanlış)

Bilinçaltı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin doğru yazılışlarının akılda daha kalıcı olması için, bahsi geçen kelimenin cümle içinde kullanılarak örneklendirmek faydalı bir yöntemdir.