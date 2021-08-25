BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? BİLSEM kayıt için gerekli evraklar neler? 2021 BİLSEM kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) yeni eğitim öğretim yılında eğitim vereceği öğrencilere kapılarını açıyor. Kayıt sürecinde öğrenciler ve veliler, "BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, kayıt için gerekli evraklar neler?" diye araştırıyor. Ayrıca BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor soruları da gündeme geliyor. İşte 2021 BİLSEM kayıt yenileme tarihleri, 2021-2022 takvimi ve sürece ilişkin detaylar.
BİLSEM NEDİR, HANGİ ÖĞRENCİLER KATILABİLİR?
Örgün eğitim gören tüm 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf (bazen 4. sınıf öğrencileri de dahil edilmektedir) öğrencileri arasından, üstün yetenekli öğrencileri belirlemeye yönelik yapılan BİLSEM sınavı; özel yetenekli olan öğrencileri 3 gruba ayırarak eğitim vermektedir. Bu gruplar resim, eğitim ve genel zihinsel beceri olmak kategorilere ayrılmıştır. Bu sınava çalışkan öğrenciler değil, özel yeteneklere sahip öğrenciler katılabilmektedir.
BİLSEM KAYITLARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, ikamet ettikleri il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. BİLSEM kayıt yenileme işlemleri ise 27 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilecek.
BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
a) Kayıt formu,
b) Veli muvafakat belgesi,
c) Öğrenim gördüğü örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir. Bunların dışında 3 adet vesikalık, nüfus cüzdanı fotokopisi ve BİLSEM yerleştirme sonuç belgesi de istenebilir.
BİLSEM'E KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
BİLSEM'e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Birden fazla BİLSEM bulunan yerlerde öğrencinin kaydı il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen BİLSEM'e yaptırılır. Tanılama kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda kaydı yaptırılmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.
BİLSEM'e kayıtlı öğrencinin nakli velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği okuluna göre kayıt bölgesindeki BİLSEM'e yapılır. Nakil isteği velinin yazılı başvurusu ile BİLSEM modülü üzerinden gerçekleştirilir.
Nakil başvurusu alınan öğrencinin dosyası, nakledilen BİLSEM'e otuz gün içinde gönderilir. BİLSEM'ler arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.
BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kayıt güncelleme işlemleri yapılır.
Ortaokuldan liseye geçen BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin kayıt güncelleme ve nakil işlemleri, örgün eğitimdeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.
BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin nakil gittiği ilde BİLSEM olmaması durumunda ya da zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış öğrenci velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır.
BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden kayıt hakkı saklı kalıp daha sonra dönen öğrencilerin hangi program seviyesinde devam edeceği öğretmenler kurulunca belirlenir.