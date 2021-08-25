BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? BİLSEM kayıt için gerekli evraklar neler? 2021 BİLSEM kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) yeni eğitim öğretim yılında eğitim vereceği öğrencilere kapılarını açıyor. Kayıt sürecinde öğrenciler ve veliler, "BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, kayıt için gerekli evraklar neler?" diye araştırıyor. Ayrıca BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor soruları da gündeme geliyor. İşte 2021 BİLSEM kayıt yenileme tarihleri, 2021-2022 takvimi ve sürece ilişkin detaylar.

BİLSEM NEDİR, HANGİ ÖĞRENCİLER KATILABİLİR?

Örgün eğitim gören tüm 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf (bazen 4. sınıf öğrencileri de dahil edilmektedir) öğrencileri arasından, üstün yetenekli öğrencileri belirlemeye yönelik yapılan BİLSEM sınavı; özel yetenekli olan öğrencileri 3 gruba ayırarak eğitim vermektedir. Bu gruplar resim, eğitim ve genel zihinsel beceri olmak kategorilere ayrılmıştır. Bu sınava çalışkan öğrenciler değil, özel yeteneklere sahip öğrenciler katılabilmektedir.