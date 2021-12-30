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Giriş Tarihi: 30.12.2021 18:03

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

AA
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM'lere öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Klavuza "http://www.meb.gov.tr/2021-2022-bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/24958/tr" adresinden ulaşılabilecek.

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BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
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