Boşaltım Sistemi Organları - Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nedir, Görevleri Nelerdir Ve Nasıl Çalışır?

Zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan boşaltım sistemi organları ise farklı görevleri üstlenir. Peki, Boşaltım sistemi hastalıkları nedir? İşleyişinde olan yavaşlıklarının zararları nedir? Gibi birçok konu, dikkat edilmesi gereken konulardandır. Boşaltım sisteminin yararları, dikkat edilmesi gereken hususlar ve boşaltım sisteminin görevleri nelerdir? Gibi sorular için merakınızı bu yazımızla giderebilirsiniz.

Boşaltım sistemi Nedir?

Birkaç organı içine alan boşaltım sistemi, vücudumuza yiyecek, içecek ya da gözenekler yoluyla giren bakteri ve virüsleri vücutta uzaklaştırmaya yarayan şeydir. Vücuda giren zararlı atıklar, karbonmonoksit gazı, amonyak, ürik asit, safra salgısı ve madensel tuzların atılımını sağlayan boşaltım sistemi, insan ve canlı yaşamı için oldukça değerlidir.

Boşaltım sisteminin önemli kurallarından birisi de vücuda yararlı olan bakterilerin dışarı atılmayıp zararlıların ayrıştırılarak yok edilmesidir. Boşaltım sisteminin parçaları olan böbrekler, idrar kesesi, idrar kanalları ve üretra organları vücuttaki boşaltım çalışmasına hizmet eder.

Boşaltım Sistemi Organları Nedir?

Boşaltım sistemi organları ve işleyişleri aşağıdaki gibidir;

· Böbrekler

Bel hizasında bulunan böbrekler sağ ve sol olmak üzere iki adet bulunur. Yaklaşık yüz elli gram ağırlığındaki böbrekler, kanda bulunan zararlı atıkların dışarı çıkarılmasını sağlarken vücudun su dengesini de korumaya yardımcı olur.

· İdrar Kanalı - İdrar Kesesi

Böbreklerden süzülen atıklar idrar kanalı yoluyla buraya geçer. Ardından idrar kesesinde biriken atıklar kese dolduğunda küçük tuvalet ile vücuttan uzaklaştırılır.

· Üretra

Üretra, idrar kesesinde biriken atıklar ve idrarın erkek bireylerde bulunan spermin bu yol ile atılmasını sağlar.

· Deri

Her insanda bulunan gözeneklerde ter yolu ile boşaltım gerçekleşir. Deri üzerinden yapılan bu boşaltım sayesinde gözeneklerin alt katmanında bulunan bakteriler yok edilir.

· Akciğer-Karaciğer

Akciğerler sayesinde nefes almamız kolaylaşır. Nefes almamıza yardımcı olan akciğerler burada oksijen ile dolar. Yeterli oksijenin ardından fazla biriken karbonmonoksit vücuttan dışarı atılır.

· Bağırsaklar

Tıpkı böbrekler gibi biriken atıklar bağırsaklarda katı olarak birikir. Burada biriken zararlı bakteri ve virüsler anüs yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır.

Boşaltım Sistemi Modeli Nedir?

Özellikle ortaokul çağında Fen dersinde yapılan boşaltım sistemi modeli birkaç şekilde kurulabilir. Boşaltım sistemi modelini yaparak hem siz hem de çevrenize kolaylıkla boşaltım sisteminin işleyişini anlatabilirsiniz. Boşaltım sistemi modelleri plastik bardak, oyun hamuru ve pipet gibi oldukça kolay temin edebileceğiniz malzemelerle yapılır. Boşaltım sistemi modellerini incelemek için yazımızın devamına göz atmalısınız.

Boşaltım Sistemi Modeli 1

Öncelikle plastik bardakları ortadan ikiye ayırın ve toplamda üç plastik elde edin. Ardından kestiğiniz iki bardağı karton üzerine yapıştırın. Kesilmiş bardakların altına eğim verdiğiniz pipetleri yapıştırın. Sonrasında pipetlerin ağızı bardağın ağzına gelecek şekilde kalan bardakları yapıştırın. Son olarak bu bardağın altına da dik ve uzunlamasına olacak şekilde pipeti yerleştirin. İşte, ilk boşaltım sistemi modeliniz hazır.

Boşaltım Sistemi Modeli 2

İkinci sistem oldukça kolay bir sistemdir. Öncelikle bir domatesi ortadan ikiye bölerek kurutun. Kuruttuğunuz domatesin iç kısmını orta kalınlıkta bir dilim şeklinde keserek karton üzerine yapıştırın. Domateslerin iç kısımlarının birbirine bakacak şekilde olmasına özen gösterin. Ardından bir ip ile boşaltım sistemi yolu şeklini verin. Daha sonrasında oyun hamurlarına şekil vererek mesane görüntüsü elde edin. İkinci modeliniz de bu şekilde hazır olacak.