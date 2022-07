Bu üniversiteler CEO fabrikası

2022Yükseköğretim Kurumları tercih dönemi devam ediyor. SABAH, Türkiye'nin en büyük üst düzey yönetici araştırma şirketlerinden biri olan Data Expert ile birlikte kariyerini iş dünyasında yönetici olarak planlayan adaylar için önemli bir çalışma hazırladı. Üniversitelerin iş dünyasına kazandırdığı başarılı yöneticileri ve onların üniversite tercihlerini araştırdı. Hangi üniversiteler iş dünyası için bir CEO fabrikası gibi çalışıyor? Data Expert'in SABAH için 5 bin 700 üst düzey yönetici üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki üst düzey yöneticilerin yüzde 16.5'ini mezun eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) listede başı çekiyor. ODTÜ'yü yüzde 15 oranla Boğaziçi Üniversitesi ve yüzde 11 oranla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip ediyor. ODTÜ ve İTÜ, özellikle mühendislik alanında verdikleri mezunlarla Türk iş dünyasına katkıda bulunurken; Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başarısıyla dikkat çekiyor.Anket sonuçları değerlendiren Data Expert Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya, listede 4'üncü ve 5'inci sırayı paylaşan Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin başarılarını, köklü eğitim geleneğine ve her sene çok sayıda mezun vermelerine bağlıyor. Marmara Üniversitesi özellikle iletişim ve ekonomi ile iktisat alanında verdiği mezunlarla dikkat çekiyor. Data Expert'in yaptığı çalışmaya göre mühendislik fakültesi mezunları şirketlerin yönetiminde her alanda yer alabiliyor. Yönetim kadrolarındaki pazarlama koltuklarından, satış koltuklarına ve hatta insan kaynakları koltuklarına kadar her alanda mühendislerin bulunması göze çarpıyor. Üst düzey koltuklarda oturan yöneticilerin yüzde 50'si mühendis.(Yüzde 16.5)(Yüzde 15)(Yüzde 11)(Yüzde 9.4)(Yüzde 9.2)(Yüzde 9)(Yüzde 8)(Yüzde 7)(Yüzde 5.2)(Yüzde 4.5)