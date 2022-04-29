Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti? İlk Bulaşık Makinesi Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Bulaşık yıkamak çoğu insan için bir işkenceden farklı değildir. Hele bulaşıkların uzun süre yıkanmadığı zaman aldığı hal oldukça can sıkıcıdır. Tüm bunlar neredeyse herkesin evinde bulunan bulaşık makineleri sayesinde artık çok daha az can sıkıcı ve zaman harcayıcı şeyler. Bulaşık makinesi insanın hayatını kolaylaştıran en büyük icatlardan biri olarak 20. Yüzyılda Türkiye'ye gelmiş ve kendine hayatlarımızda yeri doldurulamaz bir önem kazandırmıştır.

Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti?

Bulaşık makinesi 1850 senesinde ilk defa Joel Houghton tarafından icat edilmiştir fakat bu girişim çok da başarılı bir girişim sayılmaz. Günümüzde bildiğimiz anlamda bulaşık makinesini icat eden ilk kişi ABD'li Josephine Cochran'dır.

Coch'ran 1886 senesine gelindiğinde ilk gerçek bulaşık makinesinin buluşunu gerçekleştirdi. Cochran bu makineyi hem insanları bulaşık yıkamaktan kurtarmak için icat etmiş hem de pahalı porselen tabaklarının yıkama esnasında kırılmasını önlemek için icat etmişti. Özellikle hizmetçileri tarafından çok fazla tabağı kırıldığı için Cochran bu işi başarıyla yapmak için çok çaba sarf etmiştir. Cochran oldukça zengin birisiydi.

İlk Bulaşık Makinesi Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

1850 senesinde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Joel Houghton, bulaşık makinesini icat etmiştir. Bulaşık makinesi kendi icat edildiği dönemin şartlarına bakıldığında başarısız bir girişimdir fakat bu makineyi keşfetmek bile büyük bir başarı ve gelişmedir.

İlk bulaşık makinesi tahtadan meydana getirilmiştir ve bulaşıklara su püskürtme işlemi el ile insan tarafından yapılmalıydı. Bu durum aslında bulaşıkları dolaylı yoldan hala insanların yıkadığı anlamına geliyordu. İnsanlar bu nedenle hayal kırıklığına uğramışlardır.

Bulaşık Makinesi Hangi Ülkede İcat Edildi ve Türkiye'ye Ne Zaman Geldi?

Bulaşık makinesi 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Joel Houghton tarafından icat edilmiştir. Türkiye'de ise ilk defa üretimi 1960 senesinde gerçekleşmiştir.