Bulgaristan Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Karadeniz kıyılarında bulunan Bulgaristan eski çağlardan bu yana pek çok medeniyeti bünyesinde barındırmış bir ülkedir. 8 milyona yakın bir nüfusu olan ülkenin başkenti Sofya'dır. Sofya ülkenin en kalabalık ve en çok turist çeken şehridir. İşte, Bulgaristan'a dair tüm merak edilenler…

Bulgaristan hangi kıtada?

Bulgaristan Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Türkiye'nin en batı ucunda yer alan ülkeye Edirne üzerinden bağlantı kurulmaktadır. Avrupa kıtasının Güneydoğu kesimlerinde yer alan ülkenin çevresinde Sırbistan, Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye ülkeleri bulunmaktadır.

Bulgaristan Dünya'nın hangi bölgesinde?

Bulgaristan 110.994 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir. Avrupa yakasına ait olan ülke pek çok kültüre de ev sahipliği yapmıştır. Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır.

Bulgaristan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Bulgaristan Avrupa kıtasında yer almaktadır. Ülke kuzeyde Tuna platosu, güneyde ise Trakya platosu olarak kabaca iki coğrafi bölgeye ayırır. Balkanların en yüksek zirvesi olan 2925 metre rakımlı Musala Dağı'da Bulgaristan'da bulunmaktadır.

Bulgaristan hangi yarım kürede yer alır?

Bulgaristan konumu itibari ile kuzey yarım kürede yer almaktadır. Ülkede coğrafi özellikleri nedeniyle karasal iklim hakimdir. Kışları sert geçen ülkede yazlar sıcak geçmektedir.