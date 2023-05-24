“Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 4 Haziran Pazar günü yapılacak

Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınav sonucunda öğrenciler, dört ayrı kategoride burs imkanı ve kayıt hakkı kazanacak. İki oturumdan oluşacak olan sınavda; 27 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 9 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumda ise 27 Türkçe, 27 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

4 Haziran'da düzenlenecek "Burs Sıralama ve Giriş Sınavı" ile Yakın Doğu Kolejlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitimine destek vermeyi ve başarıyı ödüllendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yakın Doğu Kolejleri Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, "Deneyimli akademik kadromuzdan güç alarak, fiziksel güvenli okul ortamımızda, sosyal ve kültürel imkanları paylaşacağımız yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz" dedi.

Yakın Doğu Koleji'nin eğitim kalitesini Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi'nde bulunan kampüsleriyle bütün KKTC'ye yaydıklarını vurgulayan İdris, "YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak yetiştiriyoruz" ifadesini kullandı.